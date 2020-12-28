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Пандемія: в китайському Ухані антитіла до COVID-19 виявили у 4,43% жителів міста

Київ • УНН

 • 15623 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Китайські вчені провели сіроепідеміологічне дослідження населення ряду регіонів КНР на наявність антитіл до коронавірусної інфекції, які виробляються в організмі після зараження. Згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань КНР фахівці виявили антитіла до коронавірусу тільки у 4,43% жителів міста Ухань (провінція Хубей, Центральний Китай), де в кінці минулого року зафіксували спалах COVID-19, пише УНН.

Пандемія: в китайському Ухані антитіла до COVID-19 виявили у 4,43% жителів міста

“Низький рівень інфікування населення нашої країни говорить про те, що боротьба з епідемією, в якій Ухань став основним полем битви, увінчалася успіхом”, — наводить слова китайських фахівців в понеділок Центральне телебачення Китаю.

Всього в дослідженні взяли участь більше 34 тис. осіб. Серед жителів провінції Хубей (не включаючи Ухань) антитіла знайшли тільки у 0,44%. У тестуванні брали участь 12 тис. осіб, що проживають в Пекіні, Шанхаї, а також провінціях Гуандун, Ляонін, Сичуань і Цзянсу. Серед них тільки у двох осіб виявили антитіла до коронавірусу. Терміни проведення тестування жителів КНР на наявність антитіл не уточнюються.

Згідно з даними, опублікованими в медичному журналі The Lancet, сірологічний скринінг населення проводився в Іспанії з 27 квітня по 11 травня, експрес-тести показали антитіла у 5% громадян країни, а імунологічний аналіз — у 4,7%. Сіроепідеміологічне дослідження, проведене в Швейцарії з 6 квітня по 9 травня, до п’ятого тижня тестування зафіксувало наявність антитіл майже у 11% піддослідних.

У жовтні дослідження зразків крові у приблизно 35 тис. жителів Уханя і його передмість також показало, що на початку літа цього року антитіла до коронавірусу нового типу були приблизно у 4% з них.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї 96 417 випадків захворювання, 4 778 осіб загинули.

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