Пандемія: антитіла до COVID-19 у жителів "місця старту хвороби" Уханя - були влітку лише у 4% мешканців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Дослідження зразків крові у приблизно 35 тис. жителів Уханя і його передмість показало, що на початку літа цього року антитіла до коронавірусу нового типу були приблизно 4% з них. Статтю з результатами дослідження опублікував науковий журнал JAMA Network Open, пише УНН.

“У більшості з обстежених були тільки антитіла з класу імуноглобулінів G. Це означає, що імунітет у них сформувався після перенесеної коронавірусної інфекції, а не випадкового контакту з вірусом”, — пишуть дослідники.

З початку епідемії COVID-19 науковці та громадськість сперечаються, чи може людський організм виробити довгостроковий імунітет до коронавірусу нового типу. Зрозуміти це дуже важливо для визначення стратегій вакцинації.

Перші довгострокові спостереження такого роду, які проводилися в ряді європейських країн, показують, що природним шляхом колективний імунітет навряд чи сформується. До того ж нещодавно вчені з Гарвардського університету з’ясували, що коронавірус заважає формуватися тим клітинам, які можуть довгий час виробляти антитіла до SARS-CoV-2.

Китайські молекулярні біологи і медики під керівництвом наукового співробітника Хуачжунського університету науки і технологій (Китай) Юнманя Люя отримала перші дані по те, як часто в крові жителів Уханя зустрічалися антитіла до SARS-CoV-2 через кілька місяців після завершення епідемії в місті.

В цілому вчені досліджували зразки крові близько 35 тис. людей, які спостерігалися в лікарні Хуачжунського університету науки і технологій в проміжку між початком квітня і кінцем травня. Чоловіків і жінок серед них було приблизно порівну, середній вік учасників дослідження приблизно 36 років.

Розбивши відвідувачів лікарні за віковими і демографічними категоріями, медики шукали в їх крові антитіла, які виникають як при самій коронавірусній інфекції, так і при випадковому контакті з вірусом, в результаті якого хвороба не проявляється.

В цілому, і ті, і інші антитіла були знайдені у 1360 відвідувачів лікарні (4% від загальної кількості досліджених), причому у 80% з них були тільки антитіла з класу імуноглобулінів G. Їх виробляють B-клітини крові при тривалій боротьбі з інфекцією. При цьому в центральних частинах міста носіїв антитіл було більше (4,4%), ніж в передмістях або сільській місцевості (2,9%).

З огляду на те, яким чином вірус передається від однієї людини до іншої, це співвідношення можна пояснити. Дані про поширеність антитіл підтверджують, що жінки заражаються COVID-19 частіше за чоловіків. У тій же мірі це характерно і для літніх чоловіків. Кількість антитіл у них від 1,5 до 3 рази більше, ніж в середньому по Ухані.

Вчені сподіваються, що ці дані допоможуть їм зрозуміти, як швидко імунітет до коронавірусу нового типу зникає на рівні популяції в цілому, а також точно визначити швидкість поширення COVID-19 в різних ситуаціях.

Також, згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї 91 621 інфікований, 4 746 з них загинули.

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