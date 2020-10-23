Пандемия: антитела к COVID-19 у жителей "места старта болезни" Уханя - были летом только у 4% жителей

“У большинства из обследованных были только антитела из класса иммуноглобулинов G. Это значит, что иммунитет у них сформировался после перенесенной коронавирусной инфекции, а не случайного контакта с вирусом”, — пишут исследователи.

С начала эпидемии COVID-19 ученые и общественность спорят, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа. Понять это очень важно для определения стратегий вакцинации.

Первые долгосрочные наблюдения такого рода, которые проводились в ряде европейских стран, показывают, что естественным путем коллективный иммунитет вряд ли сформируется. Вдобавок недавно ученые из Гарвардского университета выяснили, что коронавирус мешает формироваться тем клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к SARS-CoV-2.

Китайские молекулярные биологи и медики под руководством научного сотрудника Хуачжунского университета науки и технологий (Китай) Юнманя Люя получила первые данные по тому, как часто в крови жителей Уханя встречались антитела к SARS-CoV-2 через несколько месяцев после завершения эпидемии в городе.

В общей сложности ученые исследовали образцы крови около 35 тыс. людей, которые наблюдались в больнице Хуачжунского университета науки и технологий в промежутке между началом апреля и концом мая. Мужчин и женщин среди них было примерно поровну, средний возраст участников исследования примерно 36 лет.

Разбив посетителей больницы по возрастным и демографическим категориям, медики искали в их крови антитела, которые возникают как при самой коронавирусной инфекции, так и при случайном контакте с вирусом, в результате которого болезнь не проявляется.

В общей сложности, и те, и другие антитела были найдены у 1360 посетителей больницы (4% от общего числа исследованных), причем у 80% из них были только антитела из класса иммуноглобулинов G. Их вырабатывают B-клетки крови при длительной борьбе с инфекцией. При этом в центральных частях города носителей антител было больше (4,4%), чем в пригородах или сельской местности (2,9%).

Учитывая, каким образом вирус передается от одного человека к другому, это соотношение вполне объяснимо. Данные о распространенности антител подтверждают, что женщины заражаются COVID-19 чаще мужчин. В той же степени это характерно и для пожилых мужчин. Количество антител у них от 1,5 до 3 раза больше, чем в среднем по Уханю.

Ученые надеются, что эти данные помогут им понять, как быстро иммунитет к коронавирусу нового типа исчезает на уровне популяции в целом, а также точно определить скорость распространения COVID-19 в разных ситуациях.

Также, согласно статистике ВОЗ — в Китае 91 621 инфицированный, 4 746 из них погибли.