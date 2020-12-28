Пандемия: в китайском Ухане антитела к COVID-19 обнаружили у 4,43% жителей города

“Низкий уровень инфицирования населения нашей страны говорит о том, что борьба с эпидемией, в которой Ухань стал основным полем сражения, увенчалась успехом”, — приводит слова китайских специалистов в понедельник Центральное телевидение Китая.

Всего в исследовании приняли участие более 34 тыс. человек. Среди жителей провинции Хубэй (не включая Ухань) антитела нашли только у 0,44%. В тестировании участвовали 12 тыс. человек, проживающих в Пекине, Шанхае, а также провинциях Гуандун, Ляонин, Сычуань и Цзянсу. Среди них только у двух человек выявили антитела к коронавирусу. Сроки проведения тестирования жителей КНР на наличие антител не уточняются.

Согласно данным, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, серологический скрининг населения проводился в Испании с 27 апреля по 11 мая, экспресс-тесты показали антитела у 5% граждан страны, а иммунологический анализ — у 4,7%. Сероэпидемиологическое исследование, проведенное в Швейцарии с 6 апреля по 9 мая, к пятой неделе тестирования зафиксировало наличие антител почти у 11% испытуемых.

В октябре исследование образцов крови у примерно 35 тыс. жителей Уханя и его пригородов также показало, что в начале лета этого года антитела к коронавирусу нового типа были примерно у 4% из них.

Согласно статистике ВОЗ — в Китае 96 417 случаев заболевания, 4 778 человек погибли.