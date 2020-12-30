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Пандемия: Китай сделал гостайной исследования происхождения COVID-19 - СМИ

Киев • УНН

 • 16420 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Руководство КНР жестко контролирует исследования о происхождении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Об этом пишет Associated Press, отмечает УНН.

Пандемия: Китай сделал гостайной исследования происхождения COVID-19 - СМИ

Правительство Китая выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса. Чиновники следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве КНР, утверждает AP.

Кроме того, по данным агентства, “под пристальным вниманием властей” Китая находятся пещеры в провинции Юньнань (юг Китая), в которых живут летучие мыши.

Корреспонденты AP не смогли попасть в несколько пещер в Юньнани: как утверждает агентство, их не пропустили туда агенты госбезопасности КНР, которые следовали за журналистами по всей провинции.

Особенно тщательно охраняют заброшенную шахту, населенную летучими мышами, у которых в 2013 году обнаружили вирус RaTG13 — он оказался ближайшим генетическим родственником SARS-CoV-2.

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С началом эпидемии COVID-19 китайские ученые начали исследовать животных, которые потенциально могли быть первоисточником SARS-CoV-2. В том числе живущих в Юньнани летучих мышей, отмечает AP.

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В феврале 2020 года государственные СМИ КНР сообщили, что команда ученых, получившая правительственный грант в 214 тысяч долларов, собрала в Юньнани сотни образцов летучих мышей и других животных для исследования. Данные этого исследования все еще не опубликованы, отмечает AP. Ученые, у которых нет государственной поддержки, рассказали AP, что им “чрезвычайно трудно” получить разрешение на изучение животных на юге Китая.

Напомним, что о сложностях с физическим доступом в пещеры провинции Юньнань в декабре 2020 года также сообщало BBC News. И AP, и BBC News отмечали, что официальной информации об исследованиях происхождения SARS-CoV-2 от Китая очень мало. При этом “китайская пропаганда” утверждает, что вирус появился не в КНР, уточняет BBC News.

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Китайской Народной Республике 96 592 случая болезни, 4 784 человека погибли.

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