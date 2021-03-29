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ВООЗ представила чотири можливих сценарії передачі коронавірусу людині - ЗМІ

ВООЗ представила чотири можливих сценарії передачі коронавірусу людині - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19925 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”, йдеться в проекті фінального звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю, з яким ознайомилося в понеділок агентство Associated Press, пише УНН.

Деталі

Воно отримало чорновий варіант від дипломата, що знаходиться в Женеві та представляє одну з країн, що входять в ВООЗ. На даний момент не ясно, чи можуть бути якісь зміни в офіційно опублікованій версії.

У доповіді представлено чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності. За оцінками фахівців, “ймовірно” або “дуже ймовірно”, що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварина. При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто “ймовірне”. Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через продукти харчування.

Відзначається, що найближчий родич коронавірусу, який викликав пандемію, виявлений у кажанів, проте “еволюційна дистанція між цими вірусами кажанів і SARS-CoV-2 оцінюється в декілька десятиліть, (так що) передбачається (наявність) проміжної ланки”. У звіті вказується, що дуже схожі віруси були знайдені у панголінів, проте до цієї інфекції також схильні норки і кішки, так що переносниками могли виступити і вони.

Доповнення

Висновки підготовлені на підставі візиту групи міжнародних фахівців ВООЗ в Ухань. Вони прибули туди для вивчення походження коронавірусу нового типу 14 січня. На підсумковій прес-конференції 9 лютого представники міжнародної групи заявили, що будь-якого серйозного прориву їм досягти не вдалося, проте в ході спільної роботи з колегами з КНР вони змогли визначити основні гіпотези появи коронавірусу. Найбільш ймовірна версія, за словами фахівців, полягає в тому, що вірус передався від диких тварин через проміжну ланку. Публікація доповіді експертів спочатку планувалася на лютий, однак відкладалася кілька разів.

Глава місії, експерт ВООЗ по зоонозним інфекціям (що передаються людині від тварин) і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек заявив в п’ятницю минулого тижня, що доповідь за підсумками поїздки буде опублікована “через декілька днів”.

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