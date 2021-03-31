ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса: Китай так и не предоставил большую часть информации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 30 марта опубликовала давно ожидаемый 120-страничный доклад об итогах расследования, в рамках которого ученые пытались установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в Китае. Расследование, которое с 14 января по 10 февраля 2021 года проводила международная группа из 17 экспертов — совместно с 17 специалистами из самого Китая — ставило целью определить “источник вируса и путь его проникновения в человеческую популяцию, включая возможную роль промежуточных носителей”.

Основные выводы доклада ВОЗ, выдержки из которого утекли в прессу еще до его официальной публикации, не стали неожиданностью. Эксперты оценили четыре версии происхождения коронавируса и ранжировали их по степени вероятности.

Основные сценарии начала пандемии



Наиболее вероятной версией осталась передача вируса человеку от животного-носителя через животное-посредника. “Хотя самые близкие родственные (SARS-CoV-2) вирусы были обнаружены у летучих мышей, эволюционное расстояние между этими вирусами и SARS-CoV-2 оцениваются в несколько десятилетий”, — объясняют авторы доклада. Похожая ситуация и с панголинами, которых тоже подозревали в передаче вируса человеку. При этом SARS-CoV-2 хорошо адаптируется к межвидовой передаче у некоторых восприимчивых к нему животных, таких как норки или кошачьи, продолжают исследователи. Один из главных аргументов против этой версии — то, что ученые так и не нашли прямых доказательств циркуляции SARS-CoV-2 ни среди домашних, ни среди диких животных до начала пандемии, следует из доклада.



Как менее вероятную исследователи оценили версию о передаче вируса напрямую от исходного носителя человеку. Помимо уже упомянутого факта, что родственные SARS-CoV-2 вирусы летучих мышей или панголинов все же слишком эволюционно далеки от него, отслеживание источника вспышки в Ухани не обнаружило никаких доказательств присутствия самих этих животных (или продуктов из них) на местных рынках, отмечают в ВОЗ.



Передачу вируса человеку через замороженные или охлажденные продукты, которые могли продавать в том числе на месте первой вспышки вируса — рынке морепродуктов в Ухани — исследователи назвали “возможной”. Прецеденты вспышек вирусных заболеваний такого рода уже были, однако, что касается SARS-CoV-2, то риск его передачи через контакт с продуктами — по сравнению с передачей через дыхательные пути — “очень низкий”, подчеркивают исследователи.



Наконец, версию о том, что вспышка в Ухани могла быть вызвана утечкой вируса из лаборатории, группа экспертов оценила как “крайне маловероятную”.



Версия “лабораторного происхождения” пандемии

Называя в докладе аргументы, которые теоретически можно трактовать в пользу этой версии, ученые напомнили, что именно Уханьский институт вирусологии в свое время секвенировал вирус летучих мышей RaTG13 — он оказался ближайшим известным генетическим родственником SARS-CoV-2. Кроме того, 2 декабря 2019 года лаборатория китайского Центра по контролю за заболеваниями переехала на новое место — рядом с рынком в Ухани — а подобные переезды “могут нарушить работу любой лаборатории”, констатировали авторы доклада. Тем не менее, “риск случайного культивирования SARS-CoV-2 в лаборатории крайне низок”, утверждают исследователи. Все известные лаборатории в Ухани имеют необходимый уровень биологической защиты и никто из их сотрудников, насколько известно исследователям, не заболел во время начала эпидемии.

Какую роль сыграл в произошедшем уже упомянутый рынок морепродуктов Ухани, исследователи не установили. Здесь действительно случилась первая крупная вспышка заболевания, в очередной раз подтвердили они, но произошла ли передача коронавируса от животного человеку именно на этом рынке или он просто оказался людным местом, удобным для распространения вируса — неизвестно.

Критика отчета

29 марта госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Пекин слишком сильно повлиял на расследование. “У нас есть серьезные опасения по поводу методологии и процесса создания этого отчета, включая тот факт, что правительство в Пекине явно помогло его написать”, — сказал Блинкен, пишет The New York Times. Издание также отмечает, что ряд китайских ученых из числа соавторов доклада занимают высокие должности или работают в государственных учреждениях КНР.

Кроме того, Китай не раз подвергался критике за то, что не предоставил исследователям ВОЗ исходные необработанные данные о первых заболевших, добавляет издание. Команда исследователей порой заходила в тупик из-за отсутствия подробных историй болезни первых пациентов в декабре 2019 года — а также тех пациентов, которые попали в больницы Ухани со схожими с коронавирусом симптомами раньше декабря.

Агентство Associated Press, которое одним из первых ознакомилось с отчетом ВОЗ еще до его публикации, напомнило о своем вышедшем в декабре 2020 года расследовании, показавшем, как жестко китайское правительство контролирует все исследования, посвященные происхождению коронавируса. “А неоднократные задержки с выпуском отчета (ВОЗ) вызвали вопросы о том, пыталась ли китайская сторона исказить его выводы”, — добавляет агенство.

После выхода доклада ВОЗ критика только усилилась. США и еще 13 стран, включая Великобританию, Австралию и Канаду, выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули необходимость “прозрачного и независимого анализа и оценки происхождения пандемии COVID-19 без вмешательства и ненадлежащего влияния”.

Более того, большая часть всех данных о происходившем в Ухани была собрана самими китайскими учеными перед визитом группы ВОЗ, а затем проанализирована совместной группой, пишет издание The Washington Post. Сами эксперты в ходе расследования, к примеру, смогли лишь один раз ненадолго посетить институт вирусологии в Ухани и поговорить с его сотрудниками.

При этом неожиданно для всех — к критике отчета и сотрудничества с китайской стороной присоединился глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус. Ранее организация не конфликтовала с китайскими властями, но в данном случае — её глава прямо заявил о крайней неполноценности информации от КНР. После начала критики результатов работы исследователей — в Пекине отреагировали фактически риторическим вопросом. На брифинге МИД КНР представительница ведомства Хуа Чуньин сказала: “Сколько слухов и лжи в отношении Китая было высказано некоторыми политиками, лидерами и законодателями в США и Европе с момента вспышки COVID-19, в том числе об утечке из лаборатории Китая и создании вируса?”.