Доповідь ВООЗ щодо коронавірусу: 14 держав висловили занепокоєння результатами

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КИЇВ. 30 березня. УНН. США та ще 13 країн висловили стурбованість у зв'язку з доповіддю експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Цитата

“Уряди Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Республіки Корея, Словенії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки залишаються непохитними у нашому прагненні працювати зі світом Організація охорони здоров’я (ВООЗ). Ми приєднуємося до висловлення спільних занепокоєнь щодо нещодавнього скликаного ВООЗ дослідження в Китаї, водночас підкреслюючи важливість спільної роботи у напрямку розвитку та використання швидкої, ефективної, прозорої, науково обґрунтованої та незалежної процес міжнародної оцінки таких спалахів невідомого походження в майбутньому”, — йдеться у заяві країн.

“Ми висловлюємо свою спільну стурбованість тим, що міжнародне експертне дослідження щодо джерела вірусу SARS-CoV-2 суттєво затрималось і не мало доступу до повних, оригінальних даних та зразків. Такі наукові місії повинні мати можливість виконувати свою роботу в умовах, що дають незалежні та об’єктивні рекомендації та висновки. Ми поділяємо ці занепокоєння не лише задля того, щоб дізнатись усе, що ми можемо про походження цієї пандемії, але і для того, щоб прокласти шлях до своєчасного, прозорого, обґрунтованого фактичним процесом для наступного етапу цього дослідження, а також для наступного кризи здоров’я”, — додають у зверненні.

Держави закликають провести дослідження у другій фазі та додають, що готові співпрацювати із ВООЗ для зміцнення потенціалу, аби готуватися до майбутніх спалахів та відповідати на них.

Нагадаємо

Коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”, йдеться в проекті фінального звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Також спеціалісти після місії в китайському місті Ухань не виключають, що вірус міг з'явитися за межами Китаю.

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