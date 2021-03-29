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Актуальне
У ВООЗ вважають, що коронавірус міг виникнути не в Китаї

У ВООЗ вважають, що коронавірус міг виникнути не в Китаї

Київ • УНН

 • 19649 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) після місії в китайському місті Ухань не виключають, що вірус міг з'явитися за межами Китаю. Про це пише УНН з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Деталі

У відповідному документі припускається, що коронавірус міг проникнути в Китай після виникнення деінде. 

Експерти ВООЗ у своїй доповіді рекомендують "більш ретельно вивчити дані лікарень в Китаї та зразки крові, отримані до грудня 2019 року", коли коронавірус вперше підтвердили у китайських громадян.

Також у ВООЗ пропонують провести перевірки на китайських фермах, де вирощують тварин.

Доповнення

Висновки підготовлені на підставі візиту групи міжнародних фахівців ВООЗ в Ухань. Вони прибули туди для вивчення походження коронавірусу нового типу 14 січня. На підсумковій прес-конференції 9 лютого представники міжнародної групи заявили, що будь-якого серйозного прориву їм досягти не вдалося, проте в ході спільної роботи з колегами з КНР вони змогли визначити основні гіпотези появи коронавірусу. Найбільш ймовірна версія, за словами фахівців, полягає в тому, що вірус передався від диких тварин через проміжну ланку. Публікація доповіді експертів спочатку планувалася на лютий, однак відкладалася кілька разів.

Глава місії, експерт ВООЗ по зоонозним інфекціям (що передаються людині від тварин) і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек заявив в п’ятницю минулого тижня, що доповідь за підсумками поїздки буде опублікована “через декілька днів”.

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