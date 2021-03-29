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В ВОЗ считают, что коронавирус мог возникнуть не в Китае

В ВОЗ считают, что коронавирус мог возникнуть не в Китае

Киев  •  УНН

 • 19626 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после миссии в китайском городе Ухань не исключают, что вирус мог появиться за пределами Китая. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Детали

В соответствующем документе предполагается, что коронавирус мог проникнуть в Китай после возникновения местах.

Эксперты ВОЗ в своем докладе рекомендуют “более тщательно изучить данные больниц в Китае и образцы крови, полученные до декабря 2019”, когда коронавирус впервые подтвердили в китайских граждан.

Также в ВОЗ предлагают провести проверки на китайских фермах, где выращивают животных.

Дополнение

Выводы подготовлены на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань. Они прибыли туда для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Публикация доклада экспертов изначально планировалась на февраль, однако откладывалась несколько раз.

Глава миссии, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил в пятницу на прошлой неделе, что доклад по итогам поездки будет опубликован “через несколько дней”.

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