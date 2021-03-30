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Доклад ВОЗ по коронавирусу: 14 государств выразили обеспокоенность результатами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. США и еще 13 стран выразили обеспокоенность в связи с докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Цитата

“Правительства Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении, Великобритании и Соединенных Штатов Америки остаются непоколебимыми в нашем стремлении работать с миром Организация здравоохранения (ВОЗ). Мы присоединяемся к выражению общих беспокойств относительно недавнего созванного ВОЗ исследования в Китае, одновременно подчеркивая важность совместной работы в направлении развития и использования быстрой, эффективной, прозрачной, научно обоснованной и независимой процесс международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем ”, - говорится в заявлении стран.

“Мы выражаем свою общую обеспокоенность тем, что международное экспертное исследование относительно источника вируса SARS-CoV-2 существенно задержалось и не имело доступа к полным, оригинальных данных и образцов. Такие научные миссии должны иметь возможность выполнять свою работу в условиях, дающих независимые и объективные рекомендации и выводы. Мы разделяем эти беспокойства не только для того, чтобы узнать все, что мы можем о происхождении этой пандемии, но и для того, чтобы проложить путь к своевременному, прозрачного, обоснованного фактическим процессом для следующего этапа этого исследования, а также для последующего кризиса здоровья я ”, - добавляют в обращении.

Государства призывают провести исследования во второй фазе и добавляют, что готовы сотрудничать с ВОЗ для укрепления потенциала, чтобы готовиться к предстоящим вспышек и отвечать на них.

Напомним

Коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории “крайне маловероятен”, говорится в проекте финального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также специалисты после миссии в китайском городе Ухань не исключают, что вирус мог появиться за пределами Китая.

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