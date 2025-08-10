$41.460.00
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
"Вони шукають шлях вбити Україну": Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Президент відреагував на обстріл Запоріжжя 10 серпня, внаслідок якого постраждали забудова, автовокзал і клініка. Він закликав посилити санкції проти росії.

"Вони шукають шлях вбити Україну": Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя 10 серпня. Внаслідок удару постраждали забудова, автовокзал і будівля однієї з клінік. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави.

Деталі

Як зазначив президент, всі постраждалі отримують необхідну допомогу. Він подякував рятувальникам і всім відповідним службам за роботу з порятунку людей.

Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах - вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють - вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають - це шлях, як убити Україну

- зазначив Зеленський.

Він звернув увагу на необхідність посилити санкційний тиск на росію.

Сила потрібна - сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

10 серпня російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.

Євген Устименко

