"Они ищут путь убить Украину": Зеленский отреагировал на российский обстрел Запорожья
Киев • УНН
Президент отреагировал на обстрел Запорожья 10 августа, в результате которого пострадали застройка, автовокзал и клиника. Он призвал усилить санкции против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Запорожья 10 августа. В результате удара пострадали застройка, автовокзал и здание одной из клиник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства.
Детали
Как отметил президент, все пострадавшие получают необходимую помощь. Он поблагодарил спасателей и все соответствующие службы за работу по спасению людей.
Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых общинах, в приграничных городах, наших селах - они снова продолжили забирать жизни. Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают - они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут - это путь, как убить Украину
Он обратил внимание на необходимость усилить санкционное давление на россию.
Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику
Напомним
10 августа российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения.