Воїни ЗСУ запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням" на підтримку українських олімпійців
Київ • УНН
Військовослужбовці ЗСУ підтримали українських олімпійців флешмобом "Пам'ять не є порушенням". Це відповідь на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті" на Олімпіаді 2026.
Українські військові підтримали спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України і влаштували флешмоб "Пам'ять не є порушенням", передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Remembrance is not a violation / Пам'ять не є порушенням. Воїни Збройних Сил України підтримують спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України, які нагадують світу про убитих росією
Нагадаємо
Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.
Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.
