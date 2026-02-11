$43.090.06
17:25 • 1344 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 2546 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 4586 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 10078 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 17099 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15105 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 19025 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30510 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24039 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38352 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30509 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 42973 перегляди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Державний кордон України
Воїни ЗСУ запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням" на підтримку українських олімпійців

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Військовослужбовці ЗСУ підтримали українських олімпійців флешмобом "Пам'ять не є порушенням". Це відповідь на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті" на Олімпіаді 2026.

Воїни ЗСУ запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням" на підтримку українських олімпійців

Українські військові підтримали спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України і влаштували флешмоб "Пам'ять не є порушенням", передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Remembrance is not a violation / Пам'ять не є порушенням. Воїни Збройних Сил України підтримують спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України, які нагадують світу про убитих росією 

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації11.02.26, 19:25 • 1344 перегляди

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.

“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК10.02.26, 22:40 • 5040 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніСпорт
Війна в Україні
Мілан
Україна