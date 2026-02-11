Воїни ЗСУ запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням" на підтримку українських олімпійців

Українські військові підтримали спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України і влаштували флешмоб "Пам'ять не є порушенням", передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Remembrance is not a violation / Пам'ять не є порушенням. Воїни Збройних Сил України підтримують спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України, які нагадують світу про убитих росією - йдеться у повідомленні Генштабу.

Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.

“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК