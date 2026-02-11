Воины ВСУ запустили флешмоб "Память не является нарушением" в поддержку украинских олимпийцев

$43.090.06
17:25 • 3088 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 6070 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 7350 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 11437 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 18817 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 15718 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 19769 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31381 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24283 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38620 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
публикации
Эксклюзивы
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 20498 просмотра
Рада разрешила отсрочку на год для военных по "контракту 18-24"11 февраля, 11:21 • 7464 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 11453 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 16959 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 6542 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 18817 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 17000 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 20542 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31382 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 43783 просмотра
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Село
Беларусь
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 3602 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 6610 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 11484 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 15608 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 31852 просмотра
Воины ВСУ запустили флешмоб "Память не является нарушением" в поддержку украинских олимпийцев

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Военнослужащие ВСУ поддержали украинских олимпийцев флешмобом "Память не является нарушением". Это ответ на запрет МОК использовать "шлем памяти" на Олимпиаде 2026.

Воины ВСУ запустили флешмоб "Память не является нарушением" в поддержку украинских олимпийцев

Украинские военные поддержали спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины и устроили флешмоб "Память не является нарушением", передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Remembrance is not a violation / Память не является нарушением. Воины Вооруженных Сил Украины поддерживают спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины, которые напоминают миру об убитых россией 

- говорится в сообщении Генштаба.

Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации11.02.26, 19:25 • 3098 просмотров

Напомним

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на ХХV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Владислав Гераскевич, знаменосец зимних Олимпийских игр 2026, не считает запрет МОК оправданным. Он продолжит использовать шлем с изображением 24 погибших украинских спортсменов.

"Вы не можете запретить память — мы все равно будем помнить": украинская саночница Смага поддержала скелетониста Гераскевича в конфликте с МОК10.02.26, 22:40 • 5116 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеСпорт
Война в Украине
Милан
Украина