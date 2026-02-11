Воины ВСУ запустили флешмоб "Память не является нарушением" в поддержку украинских олимпийцев

Украинские военные поддержали спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины и устроили флешмоб "Память не является нарушением", передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Remembrance is not a violation / Память не является нарушением. Воины Вооруженных Сил Украины поддерживают спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины, которые напоминают миру об убитых россией - говорится в сообщении Генштаба.

Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации

Напомним

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на ХХV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Владислав Гераскевич, знаменосец зимних Олимпийских игр 2026, не считает запрет МОК оправданным. Он продолжит использовать шлем с изображением 24 погибших украинских спортсменов.

"Вы не можете запретить память — мы все равно будем помнить": украинская саночница Смага поддержала скелетониста Гераскевича в конфликте с МОК