Воины ВСУ запустили флешмоб "Память не является нарушением" в поддержку украинских олимпийцев
Киев • УНН
Военнослужащие ВСУ поддержали украинских олимпийцев флешмобом "Память не является нарушением". Это ответ на запрет МОК использовать "шлем памяти" на Олимпиаде 2026.
Украинские военные поддержали спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины и устроили флешмоб "Память не является нарушением", передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Remembrance is not a violation / Память не является нарушением. Воины Вооруженных Сил Украины поддерживают спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины, которые напоминают миру об убитых россией
Напомним
Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на ХХV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.
Владислав Гераскевич, знаменосец зимних Олимпийских игр 2026, не считает запрет МОК оправданным. Он продолжит использовать шлем с изображением 24 погибших украинских спортсменов.
