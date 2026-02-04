$43.190.22
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 6328 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 7046 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 8110 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 16852 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24407 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19068 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22259 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35879 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51482 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Водій трамвая у Празі сплатить компенсацію та пройде перевиховання за образу української родини

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Окружний суд Праги засудив водія трамвая до 200 годин громадських робіт за конфлікт з українською парою. Він має пройти перевиховання та сплатити 55 тисяч крон компенсації.

Водій трамвая у Празі сплатить компенсацію та пройде перевиховання за образу української родини

Окружний суд Праги засудив водія трамвая до 200 годин громадських робіт за конфлікт минулого року з українською парою. Крім того, обвинувачений має пройти програму соціальної перевиховання та сплатити потерпілій парі 55 тисяч крон як відшкодування. Про це повідомляє IDNES, пише УНН.

Деталі

Захист наполягав на повному виправданні обвинуваченого. Адвокат стверджував, що свідчення українців нібито були непослідовними та змінювалися з часом. Самі заявники, за його словами, керувалися бажанням отримати грошову компенсацію.

Натомість сторона обвинувачення наголосила, що за період роботи водія на нього надходило щонайменше вісім скарг. Прокурор просив призначити п’ятимісячний умовний термін ув’язнення разом із проходженням програми перевиховання.

У підсумку суд дійшов висновку, що вчинене є хуліганством, а не злочином на ґрунті приниження національної гідності. Саме тому було обрано альтернативне покарання.

"Підсудний раніше не був покараний і є молодою, здоровою людиною, здатною фізично працювати", - зазначив суддя.

У Німеччині зафіксували рекордне падіння кількості мігрантів та біженців05.01.26, 00:50 • 5287 переглядiв

Окрім громадських робіт, водій зобов’язаний пройти корекційну програму та сплатити 55 тисяч крон - саме таку суму українська родина вказала у своєму позові.

Доповнення

Інцидент стався 28 лютого у чеських соцмережах поширили відео, на якому водій празького трамвая кричить на пару українців нібито через те, що їхня дитина забруднювала сидіння у транспорті. Також він ударив чоловіка, після чого дитина почала плакати.

"Ти не маєш права бути тут, у цій країні! Я викликаю поліцію! Ви забруднюєте трамвай. Розумієте?" — кричав водій.

Член міської ради Праги з питань транспорту Зденєк Гріб казав, що шокований ситуацією в трамваї. За його словами, "хай що передувало цій ситуації, така поведінка є абсолютно неприйнятною, особливо перед маленькою дитиною".

Сам водій не погоджувався з описом ситуації, стверджуючи, що й сам зазнав образ.

"Я попросив, щоб дитину прибрали із сидіння. Пан, мабуть, не розумів мене, я його теж — він говорив ламаною чеською. Він казав, що в дитини чисті черевики. Я наполягав, щоб він посадив її у візочок", — стверджував він.

Урядова уповноважена з прав людини Клара Шимачкова-Лауренчикова назвала цей інцидент "явним проявом насильства на ґрунті упереджень". Вона повідомляла, що контактує з Міністерством внутрішніх справ, представниками української меншини й українським посольством щодо цього випадку.

Польща змінює правила виплати батьківської допомоги "800+" для українців - Rzeczpospolita28.01.26, 15:50 • 3738 переглядiв

Ольга Розгон

