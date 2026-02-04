Водій трамвая у Празі сплатить компенсацію та пройде перевиховання за образу української родини

Окружний суд Праги засудив водія трамвая до 200 годин громадських робіт за конфлікт минулого року з українською парою. Крім того, обвинувачений має пройти програму соціальної перевиховання та сплатити потерпілій парі 55 тисяч крон як відшкодування. Про це повідомляє IDNES, пише УНН.

Деталі

Захист наполягав на повному виправданні обвинуваченого. Адвокат стверджував, що свідчення українців нібито були непослідовними та змінювалися з часом. Самі заявники, за його словами, керувалися бажанням отримати грошову компенсацію.

Натомість сторона обвинувачення наголосила, що за період роботи водія на нього надходило щонайменше вісім скарг. Прокурор просив призначити п’ятимісячний умовний термін ув’язнення разом із проходженням програми перевиховання.

У підсумку суд дійшов висновку, що вчинене є хуліганством, а не злочином на ґрунті приниження національної гідності. Саме тому було обрано альтернативне покарання.

"Підсудний раніше не був покараний і є молодою, здоровою людиною, здатною фізично працювати", - зазначив суддя.

Окрім громадських робіт, водій зобов’язаний пройти корекційну програму та сплатити 55 тисяч крон - саме таку суму українська родина вказала у своєму позові.

Доповнення

Інцидент стався 28 лютого у чеських соцмережах поширили відео, на якому водій празького трамвая кричить на пару українців нібито через те, що їхня дитина забруднювала сидіння у транспорті. Також він ударив чоловіка, після чого дитина почала плакати.

"Ти не маєш права бути тут, у цій країні! Я викликаю поліцію! Ви забруднюєте трамвай. Розумієте?" — кричав водій.

Член міської ради Праги з питань транспорту Зденєк Гріб казав, що шокований ситуацією в трамваї. За його словами, "хай що передувало цій ситуації, така поведінка є абсолютно неприйнятною, особливо перед маленькою дитиною".

Сам водій не погоджувався з описом ситуації, стверджуючи, що й сам зазнав образ.

"Я попросив, щоб дитину прибрали із сидіння. Пан, мабуть, не розумів мене, я його теж — він говорив ламаною чеською. Він казав, що в дитини чисті черевики. Я наполягав, щоб він посадив її у візочок", — стверджував він.

Урядова уповноважена з прав людини Клара Шимачкова-Лауренчикова назвала цей інцидент "явним проявом насильства на ґрунті упереджень". Вона повідомляла, що контактує з Міністерством внутрішніх справ, представниками української меншини й українським посольством щодо цього випадку.

