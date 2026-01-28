Польща змінює правила виплати батьківської допомоги "800+" для українців - Rzeczpospolita
Київ • УНН
З 1 лютого 2026 року українські біженці в Польщі повинні повторно подавати заяви на отримання допомоги "800+". Для цього необхідно відповідати вимогам щодо професійної діяльності та надати додаткові дані.
З 1 лютого 2026 року у Польщі зміняться правила виплати батьківської допомоги за програмою "800+" – 800 злотих на дитину щомісяця. Це стосується українських біженців, які знаходяться у країни, повідомляє УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
Деталі
Українців зобов’яжуть повторно подавати заяви до Управління соціального страхування - також їм треба буде відповідати вимогам щодо професійної діяльності.
Згідно нових правил, право на поновлення виплат матимуть ті, хто:
- працює за трудовим договором або договором доручення;
- є самозайнятим у бізнесі;
- є спортивним чи докторським стипендіатом;
- отримує допомогу з безробіття або навчається за стипендією.
У заяві мають бути вказані наступні реквізити:
- обов’язковий номер PESEL заявника та дитини;
- дані щодо перетину кордону;
- підтвердження законності перебування в Польщі;
- підтвердження відповідності вимогам професійної діяльності;
- декларація про те, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що уряд Польщі готує законопроєкт про скасування "Спеціального закону" щодо допомоги українцям з 4 березня 2026 року. З цієї дати біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що означає суттєве скорочення соціальних пільг.
Також УНН повідомляв, що у Польщі різко скоротилася чисельність українців, що проживають у субсидованому державою житлі.