Польща змінює правила виплати батьківської допомоги "800+" для українців - Rzeczpospolita

З 1 лютого 2026 року у Польщі зміняться правила виплати батьківської допомоги за програмою "800+" – 800 злотих на дитину щомісяця. Це стосується українських біженців, які знаходяться у країни, повідомляє УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

Українців зобов’яжуть повторно подавати заяви до Управління соціального страхування - також їм треба буде відповідати вимогам щодо професійної діяльності.

Згідно нових правил, право на поновлення виплат матимуть ті, хто:

працює за трудовим договором або договором доручення;

є самозайнятим у бізнесі;

є спортивним чи докторським стипендіатом;

отримує допомогу з безробіття або навчається за стипендією.

У заяві мають бути вказані наступні реквізити:

обов’язковий номер PESEL заявника та дитини;

дані щодо перетину кордону;

підтвердження законності перебування в Польщі;

підтвердження відповідності вимогам професійної діяльності;

декларація про те, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що уряд Польщі готує законопроєкт про скасування "Спеціального закону" щодо допомоги українцям з 4 березня 2026 року. З цієї дати біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що означає суттєве скорочення соціальних пільг.

Також УНН повідомляв, що у Польщі різко скоротилася чисельність українців, що проживають у субсидованому державою житлі.