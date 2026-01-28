$42.960.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Польща змінює правила виплати батьківської допомоги "800+" для українців - Rzeczpospolita

Київ • УНН

 • 84 перегляди

З 1 лютого 2026 року українські біженці в Польщі повинні повторно подавати заяви на отримання допомоги "800+". Для цього необхідно відповідати вимогам щодо професійної діяльності та надати додаткові дані.

Польща змінює правила виплати батьківської допомоги "800+" для українців - Rzeczpospolita

З 1 лютого 2026 року у Польщі зміняться правила виплати батьківської допомоги за програмою "800+" – 800 злотих на дитину щомісяця. Це стосується українських біженців, які знаходяться у країни, повідомляє УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

Українців зобов’яжуть повторно подавати заяви до Управління соціального страхування - також їм треба буде відповідати вимогам щодо професійної діяльності.

Згідно нових правил, право на поновлення виплат матимуть ті, хто:

  • працює за трудовим договором або договором доручення;
    • є самозайнятим у бізнесі;
      • є спортивним чи докторським стипендіатом;
        • отримує допомогу з безробіття або навчається за стипендією.

          У заяві мають бути вказані наступні реквізити:

          • обов’язковий номер PESEL заявника та дитини;
            • дані щодо перетину кордону;
              • підтвердження законності перебування в Польщі;
                • підтвердження відповідності вимогам професійної діяльності;
                  • декларація про те, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.                                                     

                    Нагадаємо

                    Раніше УНН повідомляв, що уряд Польщі готує законопроєкт про скасування "Спеціального закону" щодо допомоги українцям з 4 березня 2026 року. З цієї дати біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що означає суттєве скорочення соціальних пільг.

                    Також УНН повідомляв, що у Польщі різко скоротилася чисельність українців, що проживають у субсидованому державою житлі.

                    Євген Устименко

