Польша меняет правила выплаты родительского пособия "800+" для украинцев - Rzeczpospolita
Киев • УНН
С 1 февраля 2026 года украинские беженцы в Польше должны повторно подавать заявления на получение пособия "800+". Для этого необходимо соответствовать требованиям по профессиональной деятельности и предоставить дополнительные данные.
С 1 февраля 2026 года в Польше изменятся правила выплаты родительской помощи по программе "800+" – 800 злотых на ребенка ежемесячно. Это касается украинских беженцев, находящихся в стране, сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Подробности
Украинцев обяжут повторно подавать заявления в Управление социального страхования – также им нужно будет соответствовать требованиям по профессиональной деятельности.
Согласно новым правилам, право на возобновление выплат будут иметь те, кто:
- работает по трудовому договору или договору поручения;
- является самозанятым в бизнесе;
- является спортивным или докторским стипендиатом;
- получает пособие по безработице или учится по стипендии.
В заявлении должны быть указаны следующие реквизиты:
- обязательный номер PESEL заявителя и ребенка;
- данные о пересечении границы;
- подтверждение законности пребывания в Польше;
- подтверждение соответствия требованиям профессиональной деятельности;
- декларация о том, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что правительство Польши готовит законопроект об отмене "Специального закона" о помощи украинцам с 4 марта 2026 года. С этой даты беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что означает существенное сокращение социальных льгот.
Также УНН сообщал, что в Польше резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидируемом государством жилье.