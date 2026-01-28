Польша меняет правила выплаты родительского пособия "800+" для украинцев - Rzeczpospolita

$42.960.17
11:48 • 8690 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 16220 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 21284 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 21829 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 22616 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26080 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44273 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57399 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42980 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 75889 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Одесская область
Харьковская область
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Польша меняет правила выплаты родительского пособия "800+" для украинцев - Rzeczpospolita

Киев • УНН

 • 414 просмотра

С 1 февраля 2026 года украинские беженцы в Польше должны повторно подавать заявления на получение пособия "800+". Для этого необходимо соответствовать требованиям по профессиональной деятельности и предоставить дополнительные данные.

Польша меняет правила выплаты родительского пособия "800+" для украинцев - Rzeczpospolita

С 1 февраля 2026 года в Польше изменятся правила выплаты родительской помощи по программе "800+" – 800 злотых на ребенка ежемесячно. Это касается украинских беженцев, находящихся в стране, сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Подробности

Украинцев обяжут повторно подавать заявления в Управление социального страхования – также им нужно будет соответствовать требованиям по профессиональной деятельности.

Согласно новым правилам, право на возобновление выплат будут иметь те, кто:

  • работает по трудовому договору или договору поручения;
    • является самозанятым в бизнесе;
      • является спортивным или докторским стипендиатом;
        • получает пособие по безработице или учится по стипендии.

          В заявлении должны быть указаны следующие реквизиты:

          • обязательный номер PESEL заявителя и ребенка;
            • данные о пересечении границы;
              • подтверждение законности пребывания в Польше;
                • подтверждение соответствия требованиям профессиональной деятельности;
                  • декларация о том, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.                                                     

                    Напомним

                    Ранее УНН сообщал, что правительство Польши готовит законопроект об отмене "Специального закона" о помощи украинцам с 4 марта 2026 года. С этой даты беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что означает существенное сокращение социальных льгот.

                    Также УНН сообщал, что в Польше резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидируемом государством жилье.

                    Евгений Устименко

