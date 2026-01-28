Польша меняет правила выплаты родительского пособия "800+" для украинцев - Rzeczpospolita

С 1 февраля 2026 года в Польше изменятся правила выплаты родительской помощи по программе "800+" – 800 злотых на ребенка ежемесячно. Это касается украинских беженцев, находящихся в стране, сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Украинцев обяжут повторно подавать заявления в Управление социального страхования – также им нужно будет соответствовать требованиям по профессиональной деятельности.

Согласно новым правилам, право на возобновление выплат будут иметь те, кто:

работает по трудовому договору или договору поручения;

является самозанятым в бизнесе;

является спортивным или докторским стипендиатом;

получает пособие по безработице или учится по стипендии.

В заявлении должны быть указаны следующие реквизиты:

обязательный номер PESEL заявителя и ребенка;

данные о пересечении границы;

подтверждение законности пребывания в Польше;

подтверждение соответствия требованиям профессиональной деятельности;

декларация о том, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правительство Польши готовит законопроект об отмене "Специального закона" о помощи украинцам с 4 марта 2026 года. С этой даты беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что означает существенное сокращение социальных льгот.

Также УНН сообщал, что в Польше резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидируемом государством жилье.