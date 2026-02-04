Водитель трамвая в Праге выплатит компенсацию и пройдет перевоспитание за оскорбление украинской семьи

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 3222 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 7296 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 7840 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 8916 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 17157 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24528 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19149 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22316 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35919 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51567 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.1м/с
81%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 25223 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР11:55 • 5282 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 14946 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 4786 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 7282 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 25266 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 58865 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 59885 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 98895 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 107093 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 316 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 1534 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 3046 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 4816 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 27090 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Дипломатка

Водитель трамвая в Праге выплатит компенсацию и пройдет перевоспитание за оскорбление украинской семьи

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Окружной суд Праги приговорил водителя трамвая к 200 часам общественных работ за конфликт с украинской парой. Он должен пройти перевоспитание и выплатить 55 тысяч крон компенсации.

Водитель трамвая в Праге выплатит компенсацию и пройдет перевоспитание за оскорбление украинской семьи

Окружной суд Праги приговорил водителя трамвая к 200 часам общественных работ за прошлогодний конфликт с украинской парой. Кроме того, обвиняемый должен пройти программу социальной реабилитации и выплатить пострадавшей паре 55 тысяч крон в качестве компенсации. Об этом сообщает IDNES, пишет УНН.

Подробности

Защита настаивала на полном оправдании обвиняемого. Адвокат утверждал, что показания украинцев якобы были непоследовательными и менялись со временем. Сами заявители, по его словам, руководствовались желанием получить денежную компенсацию.

В свою очередь, сторона обвинения подчеркнула, что за период работы водителя на него поступало по меньшей мере восемь жалоб. Прокурор просил назначить пятимесячный условный срок заключения вместе с прохождением программы перевоспитания.

В итоге суд пришел к выводу, что совершенное является хулиганством, а не преступлением на почве унижения национального достоинства. Именно поэтому было выбрано альтернативное наказание.

"Подсудимый ранее не был наказан и является молодым, здоровым человеком, способным физически работать", - отметил судья.

В Германии зафиксировано рекордное падение числа мигрантов и беженцев05.01.26, 00:50 • 5287 просмотров

Помимо общественных работ, водитель обязан пройти коррекционную программу и выплатить 55 тысяч крон - именно такую сумму украинская семья указала в своем иске.

Дополнение

Инцидент произошел 28 февраля, в чешских соцсетях распространили видео, на котором водитель пражского трамвая кричит на пару украинцев якобы из-за того, что их ребенок пачкал сиденья в транспорте. Также он ударил мужчину, после чего ребенок начал плакать.

"Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране! Я вызываю полицию! Вы пачкаете трамвай. Понимаете?" — кричал водитель.

Член городского совета Праги по вопросам транспорта Зденек Гриб говорил, что шокирован ситуацией в трамвае. По его словам, "что бы ни предшествовало этой ситуации, такое поведение абсолютно неприемлемо, особенно перед маленьким ребенком".

Сам водитель не соглашался с описанием ситуации, утверждая, что и сам подвергся оскорблениям.

"Я попросил, чтобы ребенка убрали с сиденья. Господин, видимо, не понимал меня, я его тоже — он говорил на ломаном чешском. Он говорил, что у ребенка чистые ботинки. Я настаивал, чтобы он посадил ее в коляску", — утверждал он.

Правительственный уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова назвала этот инцидент "явным проявлением насилия на почве предубеждений". Она сообщала, что контактирует с Министерством внутренних дел, представителями украинского меньшинства и украинским посольством по этому случаю.

Польша меняет правила выплаты родительского пособия "800+" для украинцев - Rzeczpospolita28.01.26, 15:50 • 3738 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираНаши за границей
Социальная сеть
Война в Украине
Столкновения
Прага