Водитель трамвая в Праге выплатит компенсацию и пройдет перевоспитание за оскорбление украинской семьи
Киев • УНН
Окружной суд Праги приговорил водителя трамвая к 200 часам общественных работ за конфликт с украинской парой. Он должен пройти перевоспитание и выплатить 55 тысяч крон компенсации.
Окружной суд Праги приговорил водителя трамвая к 200 часам общественных работ за прошлогодний конфликт с украинской парой. Кроме того, обвиняемый должен пройти программу социальной реабилитации и выплатить пострадавшей паре 55 тысяч крон в качестве компенсации. Об этом сообщает IDNES, пишет УНН.
Подробности
Защита настаивала на полном оправдании обвиняемого. Адвокат утверждал, что показания украинцев якобы были непоследовательными и менялись со временем. Сами заявители, по его словам, руководствовались желанием получить денежную компенсацию.
В свою очередь, сторона обвинения подчеркнула, что за период работы водителя на него поступало по меньшей мере восемь жалоб. Прокурор просил назначить пятимесячный условный срок заключения вместе с прохождением программы перевоспитания.
В итоге суд пришел к выводу, что совершенное является хулиганством, а не преступлением на почве унижения национального достоинства. Именно поэтому было выбрано альтернативное наказание.
"Подсудимый ранее не был наказан и является молодым, здоровым человеком, способным физически работать", - отметил судья.
Помимо общественных работ, водитель обязан пройти коррекционную программу и выплатить 55 тысяч крон - именно такую сумму украинская семья указала в своем иске.
Дополнение
Инцидент произошел 28 февраля, в чешских соцсетях распространили видео, на котором водитель пражского трамвая кричит на пару украинцев якобы из-за того, что их ребенок пачкал сиденья в транспорте. Также он ударил мужчину, после чего ребенок начал плакать.
"Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране! Я вызываю полицию! Вы пачкаете трамвай. Понимаете?" — кричал водитель.
Член городского совета Праги по вопросам транспорта Зденек Гриб говорил, что шокирован ситуацией в трамвае. По его словам, "что бы ни предшествовало этой ситуации, такое поведение абсолютно неприемлемо, особенно перед маленьким ребенком".
Сам водитель не соглашался с описанием ситуации, утверждая, что и сам подвергся оскорблениям.
"Я попросил, чтобы ребенка убрали с сиденья. Господин, видимо, не понимал меня, я его тоже — он говорил на ломаном чешском. Он говорил, что у ребенка чистые ботинки. Я настаивал, чтобы он посадил ее в коляску", — утверждал он.
Правительственный уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова назвала этот инцидент "явным проявлением насилия на почве предубеждений". Она сообщала, что контактирует с Министерством внутренних дел, представителями украинского меньшинства и украинским посольством по этому случаю.
