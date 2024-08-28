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Внаслідок ударів БПЛА в росії зупиняються НПЗ, бензин сильно дорожчає

Внаслідок ударів БПЛА в росії зупиняються НПЗ, бензин сильно дорожчає

Київ • УНН

 • 17344 перегляди

За січень-липень 2024 року ціни на бензин у Росії зросли більш ніж на 5%. Українські БПЛА здійснили понад 60 атак на російські нафтопереробні заводи та інфраструктуру, що призвело до зупинки деяких НПЗ.

За період із січня по липень ціни на бензин у росії зросли більш ніж на 5%. Водночас українські БПЛА дедалі частіше потрапляють нафтовими об'єктами Росії.

Пише УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

У 2024 році бензин в росії продовжує сильно дорожчати: за січень-липень ціни зросли більш ніж на 5%. За даними аналітиків, у липні зростання цін на бензин у Росії навіть прискорилося. Влада ввела ембарго на експорт бензину до кінця року.

Експерти безпосередньо не пов'язують зростання цін з атаками безпілотників, але бачать у цьому сукупність причин. Це високий попит, планові ремонти та низка інших факторів.

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Слід зазначити, що з початку 2024 року ЗСУ понад 60 разів атакували нафтопереробні підприємства та інфраструктуру, що знаходяться на території росії, та в окупованих Криму та Луганській області.

Бі-бі-сі проаналізувало заяви російської та української влади, дані російської та зарубіжних ЗМІ, Telegram-каналів.

Було визначено такі етапи:

У середині січня дрони вперше подолали майже 900 км від кордону з Україною – тоді метою став петербурзький нафтовий термінал.

Вже в березні кількість військових інцидентів з НПЗ та нафтобазами досягла 13. Повідомлялося про зупинення роботи кількох нафтопереробних заводів.

Наслідки атак України? російські авіакомпанії починають економити пальне - росЗМІ27.08.24, 20:10 • 18973 перегляди

Удари БПЛА спричинили збитки для нафтокомпаній. У травні 2024 року дві атаки на нафтобази з наступними пожежами сталися в окупованому росії Луганську.

Також під удари неодноразово потрапляв туапсинський НПЗ, який належить роснафті. У травні завод негайно зупиняв роботу після пошкодження установки з виробництва зрідженого вуглеводневого газу.

У липні, за даними регіональної влади, уламки безпілотника пошкодили інфраструктуру заводу.

Нагадаємо

Уряд рф продовжив тимчасову заборону на експорт бензину до кінця 2024 року. Обмеження не поширюється на поставки в рамках міжурядових угод, особисте використання та гуманітарну допомогу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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