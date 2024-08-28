Вследствие ударов БПЛА в россии останавливаются НПЗ, бензин сильно дорожает

За период с января по июль цены на бензин в России выросли более чем на 5%. В то же время украинские БПЛА все чаще попадают по нефтяным объектам России.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В 2024 году бензин в России продолжает сильно дорожать: за январь-июль цены выросли более чем на 5%. По данным аналитиков, в июле рост цен на бензин в России даже ускорился. Власти ввели эмбарго на экспорт бензина до конца года.

Эксперты напрямую не связывают рост цен с атаками беспилотников, но видят в этом совокупность причин. Это высокий спрос, плановые ремонты и ряд других факторов.

Следует отметить, что с начала 2024 года ВСУ более 60 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру, находящиеся на территории России, и в оккупированных Крыму и Луганской области.

Би-би-си проанализировало заявления российских и украинских властей, данные российских и зарубежных СМИ, Telegram-каналов.

Были определены следующие этапы:

В середине января дроны впервые преодолели почти 900 км от границы с Украиной - тогда целью стал Петербургский нефтяной терминал.

Уже в марте количество военных инцидентов с НПЗ и нефтебазами достигло 13. Сообщалось об остановке работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

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Удары БПЛА повлекли убытки для нефтекомпаний. В мае 2024 года две атаки на нефтебазы с последующими пожарами произошли в оккупированном России Луганске.

Также под удары неоднократно попадал Туапсинский НПЗ, который принадлежит Роснефти. В мае завод немедленно останавливал работу после повреждения установки по производству сжиженного углеводородного газа.

В июле, по данным региональных властей, обломки беспилотника повредили инфраструктуру завода.

Напомним,

Правительство рф продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Ограничение не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, личное использование и гуманитарную помощь.