Внаслідок російської атаки у Вінниці було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів - ОВА
Київ • УНН
Масована атака рф пошкодила критичну інфраструктуру Вінниччини, знеструмивши частину міста та зупинивши рух потягів. Електропостачання та рух потягів відновлено, пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
Внаслідок масованої атаки рф цієї ночі значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі заступниця керівника Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна, передає УНН.
Деталі
За її словами, було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. Станом на зараз електропостачання та рух потягів відновлено.
Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило та постраждалих серед людей немає.
Станом на 5:30 пожежу ліквідовано.
Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Нагадаємо
В ніч на 25 вересня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Заступниця керівника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила про влучання в об'єкти енергетики.
