24 сентября, 18:42 • 16284 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 25783 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 29086 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 29372 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 29549 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 45416 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20690 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 41187 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18951 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 19046 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
В результате российской атаки в Виннице была обесточена часть города и остановлено движение поездов - ОВА

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Массированная атака РФ повредила критическую инфраструктуру Винницкой области, обесточив часть города и остановив движение поездов. Электроснабжение и движение поездов восстановлены, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В результате российской атаки в Виннице была обесточена часть города и остановлено движение поездов - ОВА

В результате массированной атаки РФ этой ночью значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает УНН.

Подробности

По ее словам, была обесточена часть города и остановлено движение поездов. По состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено.

Обращений о повреждении жилых домов не поступало и пострадавших среди людей нет.

По состоянию на 5:30 пожар ликвидирован.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Напомним

В ночь на 25 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области. Заместитель руководителя Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила о попадании в объекты энергетики.

рф снова атакует энергетику Украины: холод и темнота как оружие не пройдут - ЦПД15.09.25, 13:06 • 4029 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область