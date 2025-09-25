В результате российской атаки в Виннице была обесточена часть города и остановлено движение поездов - ОВА
Киев • УНН
Массированная атака РФ повредила критическую инфраструктуру Винницкой области, обесточив часть города и остановив движение поездов. Электроснабжение и движение поездов восстановлены, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
В результате массированной атаки РФ этой ночью значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает УНН.
Подробности
По ее словам, была обесточена часть города и остановлено движение поездов. По состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено.
Обращений о повреждении жилых домов не поступало и пострадавших среди людей нет.
По состоянию на 5:30 пожар ликвидирован.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
Напомним
В ночь на 25 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области. Заместитель руководителя Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила о попадании в объекты энергетики.
