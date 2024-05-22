Внаслідок атаки ворога на Сумщині було знеструмлено 518 тисяч споживачів

Вночі ворожі обстріли знеструмили енергетичні об'єкти в Сумській області, залишивши без світла понад 518 тисяч абонентів. Роботи з відновлення електропостачання були швидко проведені, і до ранку більшість споживачів уже мала світло, незважаючи на продовження атак.

Про це розповів Заступник міністра енергетики України Микола Колісник у ефірі телемарафону, передає УНН.

Дійсно, вночі ворог атакував об'єкти енергетики у Сумській області, внаслідок чого було знеструмлено близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість вже було заживлено

Він зазначив, що також сталися порушення у постачанні електроенергії до домогосподарств та промислових об'єктів у сусідніх регіонах — Чернігівській та Харківській областях.

Енергетиками досить ефективно проведена робота щодо заживлення всіх абонентів. Тривають власне в частині прифронтовій і відновлені роботи. На Харківщині під час обстрілів вимикалося обладнання високовольтних ліній. Зараз проведено необхідні роботи для заживлення. Фактично постачання електричної енергії, відновлено всім споживачам, незважаючи на те, що ворог невпинно продовжує обстріли об'єктів енергетики