В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей

Ночью вражеские обстрелы обесточили энергетические объекты в Сумской области, оставив без света более 518 тысяч абонентов. Работы по восстановлению электроснабжения были быстро проведены, и к утру у большинства потребителей уже был свет, несмотря на продолжающиеся атаки.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Действительно, ночью враг атаковал объекты энергетики в Сумской области, в результате чего было обесточено около 518 тысяч абонентов. Наутро большинство уже было заживлено - сказал Колесник.

Он отметил, что также произошли нарушения в поставках электроэнергии в домохозяйства и промышленные объекты в соседних регионах — Черниговской и Харьковской областях.

Энергетиками достаточно эффективна проведенная работа по удовлетворению всех абонентов. Продолжаются собственно в части прифронтовой и возобновленные работы. На Харьковщине во время обстрелов выключалось оборудование высоковольтных линий. Сейчас проведены необходимые работы для заживления. Фактически поставка электрической энергии, восстановлена всем потребителям, несмотря на то, что враг неустанно продолжает обстрелы объектов энергетики - добавил заместитель министра.

Напомним

Украина сталкивается с нехваткой электроэнергии из-за российских обстрелов, что приводит к плановым отключениям электроэнергии для граждан и предприятий, несмотря на импорт электроэнергии из Европы.