Власна зброя й техніка для захисту України: Зеленський і Карні побачили новітні оборонні розробки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітні українські розробки зброї та техніки. Зеленський наголосив на важливості розвитку власного виробництва для захисту держави.
Президент України наголосив про розвиток вітчизняного виробництва техніка, яка потрібна для оборонних цілей та подякував всім, хто причетний до цієї роботи та втілення важливих проєктів у життя.
Передає УНН із посиланням на сторінку Президента України - Володимира Зеленського.
Деталі
Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні побачили новітні українські розробки. Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що удари по території росії здійснюються українською далекобійною зброєю, розробленою та виробленою в Україні. Він підкреслив, що питання заборони з боку США у цих діях ніколи не обговорювалося.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність посилення ЗСУ через відсутність рівноваги між рф та Україною. Він наголосив на співпраці "Коаліції охочих" зі США для стримування росії.
Не виключено, що в рамках гарантій безпеки в Україні можуть бути присутні військові з деяких країн, зокрема Канади.