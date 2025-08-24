Власна зброя й техніка для захисту України: Зеленський і Карні побачили новітні оборонні розробки

Президент України наголосив про розвиток вітчизняного виробництва техніка, яка потрібна для оборонних цілей та подякував всім, хто причетний до цієї роботи та втілення важливих проєктів у життя.

Передає УНН із посиланням на сторінку Президента України - Володимира Зеленського.

Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні побачили новітні українські розробки. Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо.