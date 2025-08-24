Собственное оружие и техника для защиты Украины: Зеленский и Карни увидели новейшие оборонные разработки
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшие украинские разработки оружия и техники. Зеленский подчеркнул важность развития собственного производства для защиты государства.
Президент Украины подчеркнул развитие отечественного производства техники, необходимой для оборонных целей, и поблагодарил всех, кто причастен к этой работе и воплощению важных проектов в жизнь.
Детали
Сегодня вместе с Премьер-министром Канады Марком Карни увидели новейшие украинские разработки. Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно.
