Собственное оружие и техника для защиты Украины: Зеленский и Карни увидели новейшие оборонные разработки

$41.220.00
47.980.00
ukenru
13:49 • 7498 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 16406 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 26892 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 25484 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 33407 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 69192 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 59962 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32703 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55881 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35176 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
78%
747мм
Популярные новости
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"Photo24 августа, 09:09 • 14554 просмотра
Карни о войне против Украины: переживаем решающий момент, международная поддержка должна усилиться24 августа, 09:46 • 11405 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла24 августа, 09:59 • 16301 просмотра
Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни24 августа, 10:14 • 12164 просмотра
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру13:30 • 13663 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 33411 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 69193 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 41465 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 54906 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 42228 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 42158 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 27910 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 28940 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 31533 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 37850 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Instagram
Строительство

Собственное оружие и техника для защиты Украины: Зеленский и Карни увидели новейшие оборонные разработки

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшие украинские разработки оружия и техники. Зеленский подчеркнул важность развития собственного производства для защиты государства.

Собственное оружие и техника для защиты Украины: Зеленский и Карни увидели новейшие оборонные разработки

Президент Украины подчеркнул развитие отечественного производства техники, необходимой для оборонных целей, и поблагодарил всех, кто причастен к этой работе и воплощению важных проектов в жизнь.

Передает УНН со ссылкой на страницу Президента Украины - Владимира Зеленского.

Детали

Сегодня вместе с Премьер-министром Канады Марком Карни увидели новейшие украинские разработки. Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно.

- говорится в сообщении президента Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по территории России осуществляются украинским дальнобойным оружием, разработанным и произведенным в Украине. Он подчеркнул, что вопрос запрета со стороны США в этих действиях никогда не обсуждался.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости усиления ВСУ из-за отсутствия равновесия между РФ и Украиной. Он подчеркнул сотрудничество "Коалиции желающих" с США для сдерживания России.

Не исключено, что в рамках гарантий безопасности в Украине могут присутствовать военные из некоторых стран, в частности Канады.

Игорь Тележников

ПолитикаТехнологии
Марк Карни
Вооруженные силы Украины
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина