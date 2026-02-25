Вклеювали фото військовозобовʼязаних у посвідки іноземців - посадовець ДМС та адвокат створили схему для ухилянтів
Київ • УНН
На Дніпропетровщині викрито посадовця міграційної служби та адвоката, які виготовляли підроблені посвідки на постійне проживання для ухилянтів. За 5 тисяч доларів вони створювали фіктивний статус іноземців, використовуючи дані реальних осіб.
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили посадовця міграційної служби та адвоката, яких підозрюють у створенні схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, вони виготовляли підроблені посвідки на постійне проживання, оформлені нібито на іноземців. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника керівника регіонального управління ДМС разом із адвокатом налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних і виготовляли підроблені посвідки на постійне проживання, оформлені нібито на іноземців за 5 тисяч доларів.
Фактично чоловікам створювали фіктивний статус іноземців, що дозволяло їм уникати перевірок військово-облікових документів під час мобілізації. Для цього використовували дані реальних іноземців, але вклеювали фото українських громадян. Спілкування із "клієнтами" відбувалося через месенджери, гроші передавались на особистих зустрічах через адвоката-посередника
Правоохоронці задокументували отримання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Після передачі підробленої посвідки обох фігурантів затримали. Під час обшуків вилучили фальшивий документ, телефони та переписку, що доводить їхню координацію.
Прокурори Офісу Генерального повідомили посадовцю ДМС про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України, а його спільнику-адвокату за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Підозрюваним уже обрали запобіжні заходи. Слідчі встановлюють інших причетних та можливі додаткові епізоди.
