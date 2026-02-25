Вклеювали фото військовозобовʼязаних у посвідки іноземців - посадовець ДМС та адвокат створили схему для ухилянтів

$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 6090 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 8256 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 10825 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Ексклюзив
12:01 • 18189 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 18517 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23050 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21019 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18706 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22770 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29365 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 10811 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 18548 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 18953 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 11621 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 11962 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 6090 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 18189 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 44861 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 54906 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 72464 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Йонас Гахр Сторе
Михайло Федоров
Борис Пісторіус
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18220 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 21841 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24262 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 28579 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36914 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Вклеювали фото військовозобовʼязаних у посвідки іноземців - посадовець ДМС та адвокат створили схему для ухилянтів

Київ • УНН

 • 138 перегляди

На Дніпропетровщині викрито посадовця міграційної служби та адвоката, які виготовляли підроблені посвідки на постійне проживання для ухилянтів. За 5 тисяч доларів вони створювали фіктивний статус іноземців, використовуючи дані реальних осіб.

Вклеювали фото військовозобовʼязаних у посвідки іноземців - посадовець ДМС та адвокат створили схему для ухилянтів

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили посадовця міграційної служби та адвоката, яких підозрюють у створенні схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, вони виготовляли підроблені посвідки на постійне проживання, оформлені нібито на іноземців. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника керівника регіонального управління ДМС разом із адвокатом налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних і виготовляли підроблені посвідки на постійне проживання, оформлені нібито на іноземців за 5 тисяч доларів.

Фактично чоловікам створювали фіктивний статус іноземців, що дозволяло їм уникати перевірок військово-облікових документів під час мобілізації. Для цього використовували дані реальних іноземців, але вклеювали фото українських громадян. Спілкування із "клієнтами" відбувалося через месенджери, гроші передавались на особистих зустрічах через адвоката-посередника 

- йдеться у дописі.

Правоохоронці задокументували отримання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Після передачі підробленої посвідки обох фігурантів затримали. Під час обшуків вилучили фальшивий документ, телефони та переписку, що доводить їхню координацію.

Прокурори Офісу Генерального повідомили посадовцю ДМС про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України, а його спільнику-адвокату за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Підозрюваним уже обрали запобіжні заходи. Слідчі встановлюють інших причетних та можливі додаткові епізоди.

Нагадаємо

На українсько-румунському кордоні було затримано "швидку", за допомогою якої зловмисники незаконно перевозили громадян. 

Алла Кіосак

Кримінал
Обшук
Мобілізація
Державна міграційна служба України
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область