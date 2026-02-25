Вклеивали фото военнообязанных в удостоверения иностранцев - чиновник ГМС и адвокат создали схему для уклонистов
Киев • УНН
На Днепропетровщине разоблачены чиновник миграционной службы и адвокат, которые изготавливали поддельные удостоверения на постоянное проживание для уклонистов. За 5 тысяч долларов они создавали фиктивный статус иностранцев, используя данные реальных лиц.
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили должностное лицо миграционной службы и адвоката, которых подозревают в создании схемы уклонения от мобилизации. По данным следствия, они изготавливали поддельные виды на постоянное проживание, оформленные якобы на иностранцев. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, временно исполняющий обязанности первого заместителя руководителя регионального управления ГМС вместе с адвокатом наладили механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанных и изготавливали поддельные виды на постоянное проживание, оформленные якобы на иностранцев за 5 тысяч долларов.
Фактически мужчинам создавали фиктивный статус иностранцев, что позволяло им избегать проверок военно-учетных документов во время мобилизации. Для этого использовали данные реальных иностранцев, но вклеивали фото украинских граждан. Общение с "клиентами" происходило через мессенджеры, деньги передавались на личных встречах через адвоката-посредника
Правоохранители задокументировали получение 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. После передачи поддельного вида на жительство обоих фигурантов задержали. Во время обысков изъяли фальшивый документ, телефоны и переписку, доказывающую их координацию.
Прокуроры Офиса Генерального сообщили должностному лицу ГМС о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, а его сообщнику-адвокату по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
Подозреваемым уже избраны меры пресечения. Следователи устанавливают других причастных и возможные дополнительные эпизоды.
