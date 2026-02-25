$43.260.03
Эксклюзив
13:55 • 6372 просмотра
12:28 • 10959 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
12:46 • 8538 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 10959 просмотра
25 февраля, 08:12 • 21078 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
Эксклюзив
12:01 • 18380 просмотра
24 февраля, 18:34 • 29409 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
25 февраля, 09:16 • 18602 просмотра
25 февраля, 07:00 • 18637 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23104 просмотра
12:05 • 12047 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране
25 февраля, 08:12 • 21078 просмотра
24 февраля, 16:37 • 21879 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
25 февраля, 06:19 • 18726 просмотра
24 февраля, 12:26 • 28612 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
24 февраля, 18:45 • 22794 просмотра
Вклеивали фото военнообязанных в удостоверения иностранцев - чиновник ГМС и адвокат создали схему для уклонистов

Киев • УНН • 346 просмотра
24 февраля, 18:34 • 29409 просмотра
Криминал и ЧП
Обыск
Мобилизация
Государственная миграционная служба (Украина)
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31 • 10923 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 18637 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 19041 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 11703 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 12047 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 18254 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 21879 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 24304 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 28612 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 36944 просмотра
Вклеивали фото военнообязанных в удостоверения иностранцев - чиновник ГМС и адвокат создали схему для уклонистов

Киев • УНН

 • 346 просмотра

На Днепропетровщине разоблачены чиновник миграционной службы и адвокат, которые изготавливали поддельные удостоверения на постоянное проживание для уклонистов. За 5 тысяч долларов они создавали фиктивный статус иностранцев, используя данные реальных лиц.

Вклеивали фото военнообязанных в удостоверения иностранцев - чиновник ГМС и адвокат создали схему для уклонистов

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили должностное лицо миграционной службы и адвоката, которых подозревают в создании схемы уклонения от мобилизации. По данным следствия, они изготавливали поддельные виды на постоянное проживание, оформленные якобы на иностранцев. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, временно исполняющий обязанности первого заместителя руководителя регионального управления ГМС вместе с адвокатом наладили механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанных и изготавливали поддельные виды на постоянное проживание, оформленные якобы на иностранцев за 5 тысяч долларов.

Фактически мужчинам создавали фиктивный статус иностранцев, что позволяло им избегать проверок военно-учетных документов во время мобилизации. Для этого использовали данные реальных иностранцев, но вклеивали фото украинских граждан. Общение с "клиентами" происходило через мессенджеры, деньги передавались на личных встречах через адвоката-посредника 

- говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали получение 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. После передачи поддельного вида на жительство обоих фигурантов задержали. Во время обысков изъяли фальшивый документ, телефоны и переписку, доказывающую их координацию.

Прокуроры Офиса Генерального сообщили должностному лицу ГМС о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, а его сообщнику-адвокату по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Подозреваемым уже избраны меры пресечения. Следователи устанавливают других причастных и возможные дополнительные эпизоды.

Напомним

На украинско-румынской границе была задержана "скорая", с помощью которой злоумышленники незаконно перевозили граждан. 

Криминал и ЧП
Обыск
Мобилизация
Государственная миграционная служба (Украина)
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область