Візит Діка Схоофа до Києва: Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за допомогу

Президент України Володимир Зеленський подякував Прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоофу за допомогу і підтримку. Це сталось за підсумками візиту голови уряду Нідерландів в Київ, повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі обговорили багато питань, в тому числі, оборонного характеру. Він додав: головне - це захист України і оборонні проєкти, тиск на росію і відповідальність за злочини, а також політична співпраця та підтримка українців у питанні енергетичних викликів.

Нідерланди - один з найбільш принципових захисників життя, держава, яка реально допомагає нашій обороні, нашій стійкості та, що теж важливо, нашій роботі заради досягнення справедливості