Візит Діка Схоофа до Києва: Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за допомогу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоофу за допомогу та підтримку після його візиту до Києва. Під час зустрічі обговорювалися питання оборонного характеру, тиску на росію та політичної співпраці.
Деталі
Зеленський зазначив, що під час зустрічі обговорили багато питань, в тому числі, оборонного характеру. Він додав: головне - це захист України і оборонні проєкти, тиск на росію і відповідальність за злочини, а також політична співпраця та підтримка українців у питанні енергетичних викликів.
Нідерланди - один з найбільш принципових захисників життя, держава, яка реально допомагає нашій обороні, нашій стійкості та, що теж важливо, нашій роботі заради досягнення справедливості
Він подякував Нідерландам за готовність і надалі бути з Україною та всіма іншими європейцями в захисті спільних цінностей.
Нагадаємо
Володимир Зеленський і Дік Схооф разом вшанували пам'ять загиблих українських захисників під час візиту голови уряду Нідерландів в Київ.