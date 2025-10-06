Визит Дика Схоофа в Киев: Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа за помощь и поддержку. Это произошло по итогам визита главы правительства Нидерландов в Киев, сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Зеленский отметил, что во время встречи обсудили много вопросов, в том числе, оборонного характера. Он добавил: главное - это защита Украины и оборонные проекты, давление на россию и ответственность за преступления, а также политическое сотрудничество и поддержка украинцев в вопросе энергетических вызовов.

Нидерланды - один из самых принципиальных защитников жизни, государство, которое реально помогает нашей обороне, нашей стойкости и, что тоже важно, нашей работе ради достижения справедливости - заявил Зеленский.

Он поблагодарил Нидерланды за готовность и в дальнейшем быть с Украиной и всеми другими европейцами в защите общих ценностей.

Напомним

Владимир Зеленский и Дик Схооф вместе почтили память погибших украинских защитников во время визита главы правительства Нидерландов в Киев.