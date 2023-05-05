“Виробництво азотних добрив, перевантаження зерна та зріджений газ”: експерти про діяльність та перспективи ОПЗ

ukru
10:29 • 83486 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 93092 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 101632 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 141670 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 324534 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 421182 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 330919 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353825 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311336 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224730 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
75 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 96136 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 103421 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 107154 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 65582 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 50298 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 83375 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 141563 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 438414 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 577921 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 607203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 34014 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 65582 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 107154 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 219973 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 421133 перегляди
Актуальне
“Виробництво азотних добрив, перевантаження зерна та зріджений газ”: експерти про діяльність та перспективи ОПЗ

“Виробництво азотних добрив, перевантаження зерна та зріджений газ”: експерти про діяльність та перспективи ОПЗ

Київ • УНН

 • 1742824 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Одеський припортовий завод може стати ядром аграрно-хімічного кластера в Україні. Таку думку в коментарі УНН висловив економічний експерт Олексій Кущ. 

Деталі

Експерт наголосив - крім основної діяльності по виробництву азотних добрив, завод міг би стати терміналом по прийманню зрідженого газу.

“Одеський припортовий завод міг би стати промисловим ядром аграрно-хімічного кластера в Україні. Якщо ж говорити про якісь додаткові функції, то можна на базі ОПЗ створити термінал з приймання зрідженого газу. Це могло б стати джерелом диверсифікації енергетичного балансу України”, - повідомив Олексій Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Це злочин проти держави” - економіст про приватизацію ОПЗ під час війни

На думку економіста Олега Пендзина, ОПЗ краще розвивати у вже знайомому напрямку - у виробництві азотних добрив.

“ОПЗ - якісний і гарний завод по виробництву азотних добрив - аміаку та карбаміду. Ці добрива мають попит у світі, добре продаються та багато коштують. Також у заводу є перегрузочний термінал “Укрхімтрансаміака”, який також має використовуватися по призначенню”, - резюмував експерт.

Додамо

Під час війни Одеський припортовий завод перепрофілював свої виробничі потужності для експорту зернових морським транспортом та почав брати участь у “зерновому коридорі” і все це після того, як на завод прийшло нове керівництво під головуванням Юрія Ковальського. Як повідомили в профспілці ОПЗ, Ковальський не лише забезпечив участь заводу у “зерновому коридорі”, а й подолав зарплатну кризу на підприємстві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,813.25