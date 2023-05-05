“Виробництво азотних добрив, перевантаження зерна та зріджений газ”: експерти про діяльність та перспективи ОПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Одеський припортовий завод може стати ядром аграрно-хімічного кластера в Україні. Таку думку в коментарі УНН висловив економічний експерт Олексій Кущ.
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Експерт наголосив - крім основної діяльності по виробництву азотних добрив, завод міг би стати терміналом по прийманню зрідженого газу.
“Одеський припортовий завод міг би стати промисловим ядром аграрно-хімічного кластера в Україні. Якщо ж говорити про якісь додаткові функції, то можна на базі ОПЗ створити термінал з приймання зрідженого газу. Це могло б стати джерелом диверсифікації енергетичного балансу України”, - повідомив Олексій Кущ.
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На думку економіста Олега Пендзина, ОПЗ краще розвивати у вже знайомому напрямку - у виробництві азотних добрив.
“ОПЗ - якісний і гарний завод по виробництву азотних добрив - аміаку та карбаміду. Ці добрива мають попит у світі, добре продаються та багато коштують. Також у заводу є перегрузочний термінал “Укрхімтрансаміака”, який також має використовуватися по призначенню”, - резюмував експерт.
Додамо
Під час війни Одеський припортовий завод перепрофілював свої виробничі потужності для експорту зернових морським транспортом та почав брати участь у “зерновому коридорі” і все це після того, як на завод прийшло нове керівництво під головуванням Юрія Ковальського. Як повідомили в профспілці ОПЗ, Ковальський не лише забезпечив участь заводу у “зерновому коридорі”, а й подолав зарплатну кризу на підприємстві.