Як українські держпідприємства розширили свою роботу під час війни - експерти

Одеський припортовий завод

У листопаді 2022 року Одеський припортовий завод - державне підприємство хімічної галузі України - завершив перепрофілювання своїх виробничих потужностей для експорту зернових морським транспортом, зокрема в рамках Стамбульських зернових домовленостей і почав активну роботу в цьому напрямку.

“Саме Одеський припортовий завод є одним із тих державних підприємств, яке пристосувалося до умов війни. У листопаді минулого року були завантажені у трюми судна перші тисячі тонн зерна. І на зерновій угоді ОПЗ не зупинилося. Наразі на заводі здійснюють й іншу діяльність та забезпечують певну кількість робочих місць з зарплатами”, - розповів економіст Андрій Новак.

Він зауважив, що момент перепрофілювання підприємства та розширення його роботи залежить як від об'єктивних факторів, так і від суб’єктивних.

“Крім об‘єктивних обставин є й людський фактор - це, перш за все, керівники і власники підприємств: як вони зреагували і змогли налагодити роботу своїх підприємств в нових умовах”, - наголосив він.

Укрпошта

Саме під час війни Укрпошта - головна пошта країни - почала активно розвивати свої пересувні відділення. Ідея таких мобільних відділень була започаткована ще у 2018 році, однак саме часи війни продемонстрували їх надважливість.

“Укрпошта одна з перших заходить у звільнені міста і ці мобільні відділення - це своєрідний креатив, який є відповіддю на змінені умови. Окрім того, за цей час Укрпошта розвинула свою доставку за кордон: домовляються, відкривають відділення, запроваджують нові програми для українців, щоб ті могли користуватися спрощеним способом пересилки речей”, - розповіла Ірина Коссе, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Укрзалізниця

Укрзалізниця теж зуміла пристосуватися до нових умов ведення бізнесу, зокрема - почала активно перевозити пошту, розповіла Ірина Коссе.

“Це було викликано тим, що пошту, яка до цього транспортувалася літаками, стало складно перевозити. Тому Укрпошта та Укрзалізниця об‘єдналися і запустили особливу послугу - “Залізна пошта”. У першу чергу, вона допомагає волонтерам, щоб ті швидко та у великих обсягах пересилали гуманітарні вантажі по Україні. Це дуже важливий напрямок їх спільної роботи. Та й загалом - за час війни Укрзалізниця перевезла таку велику кількість наших переселенців… це неоціненний внесок”, - повідомила експертка.

Дрогобицький солевиварювальний завод

Найстаріший в Україні завод «Солевиварювальний Дрогобицький завод» , який має статус культурної спадщини, за 2022 рік збільшив виробництво солі в 2,2 раза та виробив майже 500 тонн солі.

“Після того, як розбомбили Артемсіль і в Україні почався дефіцит солі, то на цьому заводі виробництво солі зросло більше ніж в два рази, і це цікаво тому, що це взагалі найстаріше підприємство в Україні і воно відродилося саме через цей збільшений попит”, - резюмувала старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.