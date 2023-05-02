Як українські держпідприємства розширили свою роботу під час війни - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Попри те, що війна України з росією триває вже другий рік, українці не лише продовжують працювати та підтримувати економічний фронт країни, а й розширюють та видозмінюють напрямки своєї роботи. Журналісти УНН поцікавилися в експертів, як відомі кожному громадянину підприємства справляються з викликами воєнного часу та розширяють можливості своєї роботи з огляду на ситуацію в країні, передає УНН.
Одеський припортовий завод
У листопаді 2022 року Одеський припортовий завод - державне підприємство хімічної галузі України - завершив перепрофілювання своїх виробничих потужностей для експорту зернових морським транспортом, зокрема в рамках Стамбульських зернових домовленостей і почав активну роботу в цьому напрямку.
“Саме Одеський припортовий завод є одним із тих державних підприємств, яке пристосувалося до умов війни. У листопаді минулого року були завантажені у трюми судна перші тисячі тонн зерна. І на зерновій угоді ОПЗ не зупинилося. Наразі на заводі здійснюють й іншу діяльність та забезпечують певну кількість робочих місць з зарплатами”, - розповів економіст Андрій Новак.
Він зауважив, що момент перепрофілювання підприємства та розширення його роботи залежить як від об'єктивних факторів, так і від суб’єктивних.
“Крім об‘єктивних обставин є й людський фактор - це, перш за все, керівники і власники підприємств: як вони зреагували і змогли налагодити роботу своїх підприємств в нових умовах”, - наголосив він.
Укрпошта
Саме під час війни Укрпошта - головна пошта країни - почала активно розвивати свої пересувні відділення. Ідея таких мобільних відділень була започаткована ще у 2018 році, однак саме часи війни продемонстрували їх надважливість.
“Укрпошта одна з перших заходить у звільнені міста і ці мобільні відділення - це своєрідний креатив, який є відповіддю на змінені умови. Окрім того, за цей час Укрпошта розвинула свою доставку за кордон: домовляються, відкривають відділення, запроваджують нові програми для українців, щоб ті могли користуватися спрощеним способом пересилки речей”, - розповіла Ірина Коссе, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
Укрзалізниця
Укрзалізниця теж зуміла пристосуватися до нових умов ведення бізнесу, зокрема - почала активно перевозити пошту, розповіла Ірина Коссе.
“Це було викликано тим, що пошту, яка до цього транспортувалася літаками, стало складно перевозити. Тому Укрпошта та Укрзалізниця об‘єдналися і запустили особливу послугу - “Залізна пошта”. У першу чергу, вона допомагає волонтерам, щоб ті швидко та у великих обсягах пересилали гуманітарні вантажі по Україні. Це дуже важливий напрямок їх спільної роботи. Та й загалом - за час війни Укрзалізниця перевезла таку велику кількість наших переселенців… це неоціненний внесок”, - повідомила експертка.
Дрогобицький солевиварювальний завод
Найстаріший в Україні завод «Солевиварювальний Дрогобицький завод» , який має статус культурної спадщини, за 2022 рік збільшив виробництво солі в 2,2 раза та виробив майже 500 тонн солі.
“Після того, як розбомбили Артемсіль і в Україні почався дефіцит солі, то на цьому заводі виробництво солі зросло більше ніж в два рази, і це цікаво тому, що це взагалі найстаріше підприємство в Україні і воно відродилося саме через цей збільшений попит”, - резюмувала старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.