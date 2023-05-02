Как украинские госпредприятия расширили свою работу во время войны - эксперты

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Несмотря на то, что война Украины с россией продолжается уже второй год, украинцы не только продолжают работать и поддерживать экономический фронт страны, но и расширяют и видоизменяют направления своей работы. Журналисты УНН поинтересовались у экспертов, как известные каждому гражданину предприятия справляются с вызовами военного времени и расширяют возможности своей работы, учитывая ситуацию в стране, передает УНН.

Одесский припортовый завод

В ноябре 2022 года Одесский припортовый завод - государственное предприятие химической отрасли Украины - завершил перепрофилирование своих производственных мощностей для экспорта зерновых морским транспортом, в частности в рамках Стамбульских зерновых договоренностей и начал активную работу в этом направлении.

“Именно Одесский припортовый завод является одним из тех государственных предприятий, которое приспособилось к условиям войны. В ноябре прошлого года были загружены в трюмы судна первые тысячи тонн зерна. И на зерновой сделке ОПЗ не остановилось. Сейчас на заводе осуществляют и другую деятельность и обеспечивают определенное количество рабочих мест с зарплатами”, - рассказал экономист Андрей Новак.

Он отметил, что момент перепрофилирования предприятия и расширения его работы зависит как от объективных факторов, так и от субъективных.

“Кроме объективных обстоятельств есть и человеческий фактор - это, прежде всего, руководители и владельцы предприятий: как они среагировали и смогли наладить работу своих предприятий в новых условиях”, - подчеркнул он.

Укрпочта

Именно во время войны Укрпочта - главная почта страны - начала активно развивать свои передвижные отделения. Идея таких мобильных отделений была основана еще в 2018 году, однако именно времена войны продемонстрировали их сверхважность.

“Укрпочта одна из первых заходит в освобожденные города и эти мобильные отделения - это своеобразный креатив, который является ответом на измененные условия. Кроме того, за это время Укрпочта развила свою доставку за границу: договариваются, открывают отделения, вводят новые программы для украинцев, чтобы те могли пользоваться упрощенным способом пересылки вещей”, - рассказала Ирина Коссе, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

Укрзализныця

Укрзализныця тоже сумела приспособиться к новым условиям ведения бизнеса, в частности - начала активно перевозить почту, рассказала Ирина Коссе.

“Это было вызвано тем, что почту, которая до этого транспортировалась самолетами, стало сложно перевозить. Поэтому Укрпочта и Укрзализныця объединились и запустили особую услугу - “Железная почта”. В первую очередь, она помогает волонтерам, чтобы те быстро и в больших объемах пересылали гуманитарные грузы по Украине. Это очень важное направление их совместной работы. Да и вообще - за время войны Укрзализныця перевезла такое большое количество наших переселенцев… это неоценимый вклад”, - сообщила эксперт.

Дрогобычский солевыварочный завод

Старейший в Украине завод «Солевыварочный Дрогобычский завод», который имеет статус культурного наследия, за 2022 год увеличил производство соли в 2,2 раза и произвел почти 500 тонн соли.

“После того, как разбомбили Артемсоль и в Украине начался дефицит соли, то на этом заводе производство соли выросло более чем в два раза, и это интересно потому, что это вообще старейшее предприятие в Украине и оно возродилось именно из-за этого возросшего спроса”, - резюмировала старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

Украинские Национальные Новости

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