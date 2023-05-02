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Керівництву ОПЗ вдалося подолати зарплатну кризу на підприємстві, - профспілка заводу

Керівництву ОПЗ вдалося подолати зарплатну кризу на підприємстві, - профспілка заводу

Київ • УНН

 • 1256843 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну колектив “Одеського припортового заводу” зіткнувся із затримками зарплат, проте з приходом нового т.в.о. директора Юрія Ковальського підприємству вдалося перепрофілюватися, що дало змогу заводу знову заробляти і гасити заборгованість перед працівниками. Про це журналістам УНН розповів голова профспілки ОПЗ Володимир Дрібноход.

Деталі

У листопаді 2022 року “ОПЗ” перепрофілював виробничі потужності на відвантаження зерна з підприємства на морський транспорт для відправки на експорт. Таким чином завод приєднався до “зернового коридору”.

Цитата

“Мені приємно те, що Ковальський прийшов як фінансовий директор, і як виявилося, він у цьому питанні знавець. Раніше він працював у зерновій галузі та в цю скрутну хвилину, коли завод був змушений зупинити свої виробничі потужності, він зробив усе, щоб знайти можливість з перевантаження зерна, яка давала заводу реальні гроші, необхідні для виплати зарплати”, - розповів Дрібноход.

Також він зазначив, що Ковальському вдається домовлятися у фінансових питаннях про відвантаження арештованого аміаку, який зберігався на ОПЗ до моменту його продажу через АРМА.

“У нього (Ковальського, - ред.) є вміння домовитися фінансово щодо аміаку, щодо тарифів на відвантаження. Звичайно, це дало свої плоди. Це був дуже хороший крок до того, щоб все таки погасити заборгованість із зарплати, яка у нас іноді доходила до 2 або 2,5 місяців”, - зазначив голова профспілки.

Довідка

“Одеський припортовий завод” — державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджаликського лиману, за 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. Останніми роками припортовий завод працював за давальницькою схемою — отримував сировину від постачальника, який оплачував її переробку й отримував готовий продукт. У вересні 2021 року ОПЗ призупинив роботу з виробництва аміаку і карбаміду у зв'язку з припиненням поставок газу. Юрій Ковальський очолив ОПЗ влітку 2022 року.

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