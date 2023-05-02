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Руководству ОПЗ удалось преодолеть зарплатный кризис на предприятии, - профсоюз завода

Руководству ОПЗ удалось преодолеть зарплатный кризис на предприятии, - профсоюз завода

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время полномасштабного вторжения россии в Украину коллектив “Одесского припортового завода” столкнулся с задержками зарплат, однако з приходом нового в. и. о. директора Юрия Ковальского предприятию удалось перепрофилироваться, что позволило заводу снова зарабатывать и гасить задолженность перед работниками. Об этом журналистам УНН рассказал глава профсоюза ОПЗ Владимир Дрибноход.

Детали

В ноябре 2022 года “ОПЗ” перепрофилировал производственные мощности на отгрузку зерна с предприятия на морской транспорт для отправки на экспорт. Таким образом завод присоединился к “зерновому коридору”.

Цитата

“Мне приятно то, что Ковальский пришел как финансовый директор, и как оказалось, он в этом вопросе знаток. Ранее он работал в зерновой отрасли и в эту трудную минуту, когда завод был вынужден остановить свои производственные мощности, он сделал все, чтобы найти возможность по перегрузке зерна, которая давала заводу реальные деньги, необходимые для выплаты зарплаты”, - рассказал Дрибноход.

Также он отметил, что Ковальскому удается договариваться в финансовых вопросах об отгрузке арестованного аммиака, который хранился на ОПЗ до момента его продажи через АРМА.

“У него (Ковальского, - ред.) есть умение договориться финансово по аммиаку, по тарифам на отгрузку. Конечно, это дало свои плоды. Это был очень хороший шаг к тому, чтобы все таки погасить задолженность по зарплате, которая у нас иногда доходила до 2 или 2,5 месяцев”, - отметил глава профсоюза.

Справка

“Одесский припортовый завод” — государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме — получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт. В сентябре 2021 года ОПЗ приостановил работу по производству аммиака и карбамида в связи с прекращением поставок газа. Юрий Ковальский возглавил ОПЗ летом 2022 года.

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