“Це злочин проти держави” - економіст про приватизацію ОПЗ під час війни

Цитата

“Під час воєнного стану в країні, на території якої відбуваються воєнні дії, вся вартість будь-яких активів є мінімальною. Тому що це країна з підвищеними ризиками, в якій відбувається максимальний форс-мажор, який тільки можливий, а саме - війна. І тому ціни на всі активи, на землю, на нерухомість, на виробничі об‘єкти, на житло зараз в Україні мінімальні. І проводити приватизацію при мінімальних цінах - це, фактично, злочин проти держави, адже в період війни держава від продажу будь-якого об'єкта отримає мінімальні надходження до бюджету”, - зазначив економіст.

Новак додав, що говорити про приватизацію ОПЗ можна буде щонайменше через рік після завершення війни, адже потрібен час, щоб вартість активу зросла до ринкових цін мирного часу.

“Якщо говорити про якусь форму приватизації, потрібно щонайменше дочекатися завершення воєнного стану. І ще мінімум один рік після, я вважаю, не можна проводити ніяку приватизацію. Бо лише після воєнного стану впродовж року ціни поступово будуть підійматися і досягати конкурентних ринкових і об‘єктивних цін мирного часу. Тому зараз, під час воєнного стану, я вважаю, що це злочин проводити приватизацію будь-якого об'єкта. Тим більше такого стратегічного, прибуткового і важливого в рамках не лише України - нашої держави - а й всієї Європи”, - зауважив Новак.

Нагадаємо

Раніше голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив виданню Bloomberg, що вже у травні може бути розблокована так звана “велика приватизація”. Для цього необхідне рішення парламентарів, якого очікують на одному з найближчих травневих засідань.

Першими “з молотка” планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод “Індар”, який займається виробництвом інсуліну.

За даними видання, від “великої приватизації” держбюджет зможе в найкращому випадку отримати 400 млн дол. Зазначимо, що у 2016 році Фонд держмайна двічі виставляв “Одеський припортовий завод” на приватизацію. І тоді стартова ціна лише ОПЗ була 500 млн дол., потім її опустили до 200 млн дол.