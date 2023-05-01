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"Это преступление против государства" - экономист о приватизации ОПЗ во время войны

"Это преступление против государства" - экономист о приватизации ОПЗ во время войны

Киев • УНН

 • 1549100 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Проводить приватизацию "Одесского припортового завода" во время войны - это преступление против государства. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак. По его словам, во время военных действий стоимость всех государственных активов минимальна из-за рисков, связанных с войной, а потому и поступления в бюджет от такой приватизации будут минимальными.

Цитата

“Во время военного положения в стране, на территории которой происходят военные действия, вся стоимость любых активов минимальна. Потому что это страна с повышенными рисками, в которой происходит максимальный форс-мажор, какой только возможен, а именно – война. И поэтому цены на активы, на землю, на недвижимость, на производственные объекты, на жилье сейчас в Украине минимальны. И проводить приватизацию при минимальных ценах - это фактически преступление против государства, ведь в период войны государство от продажи любого объекта получит минимальные поступления в бюджет”, - отметил экономист.

Новак добавил, что говорить о приватизации ОПЗ можно будет, по меньшей мере, через год после завершения войны, ведь нужно время, чтобы стоимость актива выросла до рыночных цен мирного времени.

“Если говорить о какой-то форме приватизации, нужно, по меньшей мере, дождаться завершения военного положения. И еще минимум через год после, я считаю, нельзя проводить никакую приватизацию. Ибо только после военного положения в течение года цены будут постепенно подниматься и достигать конкурентных рыночных и объективных цен мирного времени. Поэтому сейчас во время военного положения я считаю, что это преступление проводить приватизацию любого объекта. Тем более, такого стратегического, прибыльного и важного в рамках не только Украины - нашего государства - но и всей Европы”, - отметил Новак.

Напомним

Ранее глава Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил изданию Bloomberg, что уже в мае может быть разблокирована так называемая крупная приватизация. Для этого необходимо решение парламентариев, которое ожидается на одном из ближайших майских заседаний.

Первыми с молотка планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод Индар, который занимается производством инсулина.

По данным издания, от "большой приватизации" госбюджет сможет в лучшем случае получить 400 млн долларов. Отметим, что в 2016 году Фонд госимущества дважды выставлял Одесский припортовый завод на приватизацию. И тогда стартовая цена только ОПЗ была 500 млн долл., затем ее опустили до 200 млн долл.

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