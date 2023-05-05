"Производство азотных удобрений, перегрузка зерна и сжиженный газ": эксперты о деятельности и перспективах ОПЗ

Детали

Эксперт отметил - кроме основной деятельности по производству азотных удобрений, завод мог бы стать терминалом по приему сжиженного газа.

“Одесский припортовый завод мог бы стать промышленным ядром аграрно-химического кластера в Украине. Если же говорить о каких-то дополнительных функциях, то можно на базе ОПЗ создать терминал по приему сжиженного газа. Это могло бы стать источником диверсификации энергетического баланса Украины”, - сообщил Алексей Кущ.

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По мнению экономиста Олега Пендзина, ОПЗ лучше развивать в уже знакомом направлении - в производстве азотных удобрений.

“ОПЗ - качественный и хороший завод по производству азотных удобрений - аммиака и карбамида. Эти удобрения пользуются спросом в мире, хорошо продаются и много стоят. Также у завода есть перегрузочный терминал “Укрхимтрансаммиака”, который также должен использоваться по назначению”, - резюмировал эксперт.

Добавим

Во время войны Одесский припортовый завод перепрофилировал свои производственные мощности для экспорта зерновых морским транспортом и начал участвовать в “зерновом коридоре” и все это после того, как на завод пришло новое руководство под председательством Юрия Ковальского. Как сообщили в профсоюзе ОПЗ, Ковальский не только обеспечил участие завода в “зерновом коридоре”, но и преодолел зарплатный кризис на предприятии.