Вірменія заміщує радянську зброю індійськими системами Akash, Pinaka та ATAGS
Київ
Вірменія оновлює свій арсенал, замінюючи застарілі російські системи сучасним індійським озброєнням. Країна отримала артилерійські установки, РСЗВ та комплекси ППО, що свідчить про зміну оборонного партнера.
Міністерство оборони Вірменії офіційно продемонструвало масштабне оновлення свого арсеналу за рахунок сучасного індійського озброєння, яке має замінити застарілі та ненадійні російські системи. Під час показу за участю начальника Генштабу збройних сил Індії були представлені артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню та комплекси ППО, що ознаменувало остаточний розворот Єревана від оборонної співпраці з москвою. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Основою нової вогневої потужності Вірменії стали 155-мм артилерійські системи, які за дальністю та мобільністю значно перевершують радянські аналоги. Особливу увагу привернула саморухома гармата ATAGS, яка здатна вести вогонь на відстань до 48 км.
Цікавий показник відходу країни від росіян, які виявилися досить ненадійним оборонним партнером. 155-мм артилерійська система ATAGS є досить цікавою, бо на відміну від багатьох причіпних зразків вона саморухома
Окрім важких гармат, Вірменія отримала мобільні САУ MArG 155 на колісному шасі 4x4. Попри те, що ці системи ще проходять етап впровадження у самій Індії, Єреван уже активно інтегрує їх у свої підрозділи.
Система здатна здійснювати 12 пострілів за 3 хвилини, що забезпечує високу інтенсивність вогню на полі бою.
Заміна "Смерчів" та "Ос" на індійські аналоги
У сегменті протиповітряної оборони та реактивної артилерії Вірменія також зробила ставку на індійський ОПК. Замість радянської "Оси" країна розгортає ЗРК Akash, контракт на 15 батарей якого коштував 720 млн доларів. Система призначена для знищення цілей на відстані до 30 км. Одночасно з цим РСЗВ Pinaka приходять на зміну російським "Смерчам", причому на початку 2026 року Вірменія отримала навіть новітні високоточні ракети до них.
Продукція індійського ОПК замінить у вірменському арсеналі радянську та російську зброю. Причому причиною служить не скільки технічна застарілість, скільки ненадійність рф як союзника та партнера
