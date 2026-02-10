Армения заменяет советское оружие индийскими системами Akash, Pinaka и ATAGS
Армения обновляет свой арсенал, заменяя устаревшие российские системы современным индийским вооружением. Страна получила артиллерийские установки, РСЗО и комплексы ПВО, что свидетельствует о смене оборонного партнера.
Министерство обороны Армении официально продемонстрировало масштабное обновление своего арсенала за счет современного индийского вооружения, которое должно заменить устаревшие и ненадежные российские системы. Во время показа с участием начальника Генштаба вооруженных сил Индии были представлены артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и комплексы ПВО, что ознаменовало окончательный разворот Еревана от оборонного сотрудничества с москвой. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Основой новой огневой мощи Армении стали 155-мм артиллерийские системы, которые по дальности и мобильности значительно превосходят советские аналоги. Особое внимание привлекла самоходная пушка ATAGS, способная вести огонь на расстояние до 48 км.
Интересный показатель отхода страны от россиян, которые оказались достаточно ненадежным оборонным партнером. 155-мм артиллерийская система ATAGS достаточно интересна, потому что в отличие от многих прицепных образцов она самоходная
Помимо тяжелых орудий, Армения получила мобильные САУ MArG 155 на колесном шасси 4x4. Несмотря на то, что эти системы еще проходят этап внедрения в самой Индии, Ереван уже активно интегрирует их в свои подразделения.
Система способна производить 12 выстрелов за 3 минуты, что обеспечивает высокую интенсивность огня на поле боя.
Замена "Смерчей" и "Ос" на индийские аналоги
В сегменте противовоздушной обороны и реактивной артиллерии Армения также сделала ставку на индийский ОПК. Вместо советской "Осы" страна разворачивает ЗРК Akash, контракт на 15 батарей которого стоил 720 млн долларов. Система предназначена для уничтожения целей на расстоянии до 30 км. Одновременно с этим РСЗО Pinaka приходят на смену российским "Смерчам", причем в начале 2026 года Армения получила даже новейшие высокоточные ракеты к ним.
Продукция индийского ОПК заменит в армянском арсенале советское и российское оружие. Причем причиной служит не столько техническая устарелость, сколько ненадежность рф как союзника и партнера
