9 февраля, 22:01 • 5894 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 12597 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 13225 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 13479 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 13574 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 14863 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16867 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 27986 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 44957 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43208 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Армения заменяет советское оружие индийскими системами Akash, Pinaka и ATAGS

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Армения обновляет свой арсенал, заменяя устаревшие российские системы современным индийским вооружением. Страна получила артиллерийские установки, РСЗО и комплексы ПВО, что свидетельствует о смене оборонного партнера.

Армения заменяет советское оружие индийскими системами Akash, Pinaka и ATAGS

Министерство обороны Армении официально продемонстрировало масштабное обновление своего арсенала за счет современного индийского вооружения, которое должно заменить устаревшие и ненадежные российские системы. Во время показа с участием начальника Генштаба вооруженных сил Индии были представлены артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и комплексы ПВО, что ознаменовало окончательный разворот Еревана от оборонного сотрудничества с москвой. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Основой новой огневой мощи Армении стали 155-мм артиллерийские системы, которые по дальности и мобильности значительно превосходят советские аналоги. Особое внимание привлекла самоходная пушка ATAGS, способная вести огонь на расстояние до 48 км.

Индийская 155-мм прицепная гаубица ATAGS. Фото: Mayank Singh, EPS
Индийская 155-мм прицепная гаубица ATAGS. Фото: Mayank Singh, EPS

Интересный показатель отхода страны от россиян, которые оказались достаточно ненадежным оборонным партнером. 155-мм артиллерийская система ATAGS достаточно интересна, потому что в отличие от многих прицепных образцов она самоходная

– отмечают военные аналитики.

россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка26.01.26, 15:13 • 5640 просмотров

Помимо тяжелых орудий, Армения получила мобильные САУ MArG 155 на колесном шасси 4x4. Несмотря на то, что эти системы еще проходят этап внедрения в самой Индии, Ереван уже активно интегрирует их в свои подразделения.

  Колесная САУ MArG 155 калибра 155-мм индийского производства
  Колесная САУ MArG 155 калибра 155-мм индийского производства

Система способна производить 12 выстрелов за 3 минуты, что обеспечивает высокую интенсивность огня на поле боя.

Замена "Смерчей" и "Ос" на индийские аналоги

В сегменте противовоздушной обороны и реактивной артиллерии Армения также сделала ставку на индийский ОПК. Вместо советской "Осы" страна разворачивает ЗРК Akash, контракт на 15 батарей которого стоил 720 млн долларов. Система предназначена для уничтожения целей на расстоянии до 30 км. Одновременно с этим РСЗО Pinaka приходят на смену российским "Смерчам", причем в начале 2026 года Армения получила даже новейшие высокоточные ракеты к ним.

Пусковая ЗРК Akash
Пусковая ЗРК Akash

Продукция индийского ОПК заменит в армянском арсенале советское и российское оружие. Причем причиной служит не столько техническая устарелость, сколько ненадежность рф как союзника и партнера

– подчеркивается в обзорах поставок.

Суд в Баку вынес приговоры бывшим лидерам Нагорного Карабаха05.02.26, 13:20 • 4877 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Индия
Армения