Министерство обороны Армении официально продемонстрировало масштабное обновление своего арсенала за счет современного индийского вооружения, которое должно заменить устаревшие и ненадежные российские системы. Во время показа с участием начальника Генштаба вооруженных сил Индии были представлены артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и комплексы ПВО, что ознаменовало окончательный разворот Еревана от оборонного сотрудничества с москвой.

Основой новой огневой мощи Армении стали 155-мм артиллерийские системы, которые по дальности и мобильности значительно превосходят советские аналоги. Особое внимание привлекла самоходная пушка ATAGS, способная вести огонь на расстояние до 48 км.

Индийская 155-мм прицепная гаубица ATAGS. Фото: Mayank Singh, EPS

Интересный показатель отхода страны от россиян, которые оказались достаточно ненадежным оборонным партнером. 155-мм артиллерийская система ATAGS достаточно интересна, потому что в отличие от многих прицепных образцов она самоходная – отмечают военные аналитики.

Помимо тяжелых орудий, Армения получила мобильные САУ MArG 155 на колесном шасси 4x4. Несмотря на то, что эти системы еще проходят этап внедрения в самой Индии, Ереван уже активно интегрирует их в свои подразделения.

Колесная САУ MArG 155 калибра 155-мм индийского производства

Система способна производить 12 выстрелов за 3 минуты, что обеспечивает высокую интенсивность огня на поле боя.

Замена "Смерчей" и "Ос" на индийские аналоги

В сегменте противовоздушной обороны и реактивной артиллерии Армения также сделала ставку на индийский ОПК. Вместо советской "Осы" страна разворачивает ЗРК Akash, контракт на 15 батарей которого стоил 720 млн долларов. Система предназначена для уничтожения целей на расстоянии до 30 км. Одновременно с этим РСЗО Pinaka приходят на смену российским "Смерчам", причем в начале 2026 года Армения получила даже новейшие высокоточные ракеты к ним.

Пусковая ЗРК Akash

Продукция индийского ОПК заменит в армянском арсенале советское и российское оружие. Причем причиной служит не столько техническая устарелость, сколько ненадежность рф как союзника и партнера – подчеркивается в обзорах поставок.

