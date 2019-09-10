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Вільний продаж землі підтримує половина українців

Вільний продаж землі підтримує половина українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Можливість вільно продавати землі сільськогосподарського призначення підтримує близько 50% українців. Такі дані були отримані в ході соціологічного опитування, передає УНН з посиланням на прес-службу Фонду “Демократичні ініціативи” ім.І.Кучеріва.

Згідно з соцопитуванням, 50,4% населення України вважає, що людина, яка має у власності землю, повинна мати право її продати. Не згодні з цим 28% і ще 21% певної думки не має. Серед тих, хто має землю, 56% упевнені, що власник землі повинен мати право її продати, 33% дотримуються протилежної думки, а серед тих, хто землі не має, за право продажу виступають 46%, проти — 28%. Серед жителів міста підтримують право власників землі на її продаж 51% (проти — 27%). Серед жителів сіл — відповідно, 46% і 35%. Регіонально найбільше підтримують право власника на продаж землі в західному регіоні (“за” — 62%, “проти”“ — 14%), найменше — на Донбасі (“за” — 44%, “проти” — 43%).

Серед прихильників різних політичних сил найбільше підтримують право власника на продаж землі виборці партій “Голос” та “Європейська солідарність”, найменше — виборці партії “Опозиційна платформа — За життя”, де голоси “за” і “проти” діляться навпіл.

Третина громадян України (33%) переконані, що земля в принципі не може бути об’єктом купівлі-продажу, водночас лише 8% вважають, що земля повинна бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень.

Решта 45% громадян припускають можливість продажу землі за певних умов: не продавати землю іноземцям (22%), ввести обмеження на величину площі, що продається одній людині чи одній фірмі (12%), законодавчо забезпечити гідну ціну, нижче за яку земля продаватися не може (11%). Причому ставлення до зняття мораторію та перспективи продажу землі майже не залежить від того, мають громадяни землю чи ні.

Довідка: Наведені дані були отримані в ході загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Мінекономіки розробило 35 сценаріїв запровадження в Україні ринку землі.

Запровадити ринок землі в Україні наразі складно через супротив власників великих аграрних компаній, які стоять на корупційних позиціях, або тих, хто робить політичну кар’єру на протидії запровадження ринку землі.

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