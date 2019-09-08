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Милованов заявив про 35 сценаріїв запровадження ринку землі

Милованов заявив про 35 сценаріїв запровадження ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Мінекономіки розробило 35 сценаріїв запровадження в Україні ринку землі. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів у інтерв’ю виданню "Новое время", передає УНН.

"Є 35 сценаріїв, які підготували різноманітні фахівці. Але я думаю, що треба фокусуватися на двох критеріях. Перший — це економічне зростання. Другий — розподіл його між людьми. Нам потрібна та реформа, яка дасть максимальне економічне зростання і поділить його результат між українцями. Зокрема між власниками землі", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи є вже якісь параметри земельної реформи.

За словами міністра, іноді буває, що не вдається досягти обох критеріїв.

"Але ось для цього й існує Міністерство економіки, яке створює інструменти, щоб забезпечити розподіл додаткових благ від створення ринку", - додав Милованов.

Нагадаємо, законопроект щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення має бути поданий в парламент до 1 жовтня 2019 року.

Відповідальними щодо цього питання є прем’єр Олексій Гончарук та міністр економічного розвитку та сільського господарства Тимофій Милованов.

Українські Національні Новини

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