Милованов заявив про 35 сценаріїв запровадження ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Мінекономіки розробило 35 сценаріїв запровадження в Україні ринку землі. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів у інтерв’ю виданню "Новое время", передає УНН.
"Є 35 сценаріїв, які підготували різноманітні фахівці. Але я думаю, що треба фокусуватися на двох критеріях. Перший — це економічне зростання. Другий — розподіл його між людьми. Нам потрібна та реформа, яка дасть максимальне економічне зростання і поділить його результат між українцями. Зокрема між власниками землі", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи є вже якісь параметри земельної реформи.
За словами міністра, іноді буває, що не вдається досягти обох критеріїв.
"Але ось для цього й існує Міністерство економіки, яке створює інструменти, щоб забезпечити розподіл додаткових благ від створення ринку", - додав Милованов.
Нагадаємо, законопроект щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення має бути поданий в парламент до 1 жовтня 2019 року.
Відповідальними щодо цього питання є прем’єр Олексій Гончарук та міністр економічного розвитку та сільського господарства Тимофій Милованов.