Законопроект про скасування мораторію на продаж сільгоспземель має бути поданий до 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Законопроект щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення має бути поданий в парламент до 1 жовтня 2019 року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“Розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін — до 1 жовтня 2019 року”, — зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальними щодо цього питання є прем’єр Олексій Гончарук та міністр економічного розвитку та сільського господарства Тимофій Милованов.
Нагадаємо, у Кабміні готуються до зустрічі з Місією МВФ.