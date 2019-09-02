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Законопроект про скасування мораторію на продаж сільгоспземель має бути поданий до 1 жовтня

Законопроект про скасування мораторію на продаж сільгоспземель має бути поданий до 1 жовтня

Київ • УНН

 • 8266 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Законопроект щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення має бути поданий в парламент до 1 жовтня 2019 року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.

“Розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін — до 1 жовтня 2019 року”, — зазначив Зеленський.

За його словами, відповідальними щодо цього питання є прем’єр Олексій Гончарук та міністр економічного розвитку та сільського господарства Тимофій Милованов.

Нагадаємо, у Кабміні готуються до зустрічі з Місією МВФ.

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Українські Національні Новини

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