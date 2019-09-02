В уряді розповіли, які питання розглянуть на сьогоднішній зустрічі з Президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій журналістам біля Офісу Президента України, передає кореспондент УНН.
"Тема цієї зустрічі – це комунікація, налагодження спільних планів, тому що, як Президент за 100 днів звітував, так і ми маємо теж вималювати дорожню карту для нашого уряду, яку будемо через місяць презентувати, наш план дій. І це все має бути синхронізоване з тим, що було в політичній програмі партії "Слуга народу", - зазначив Криклій.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.