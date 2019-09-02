В правительстве рассказали, какие вопросы рассмотрят на сегодняшней встрече с Президентом

"Тема этой встречи - это коммуникация, налаживания совместных планов, потому что, как Президент за 100 дней отчитывался, так и мы тоже нарисовать дорожную карту для нашего правительства, которую будем через месяц представлять, наш план действий. И это все должно быть синхронизировано с тем, что было в политической программе партии "Слуга народа", - отметил Криклий.

Напомним, сегодня, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.