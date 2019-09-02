Зеленський сьогодні збере на Банковій керівників Ради, Кабміну та силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У понеділок, 2 вересня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
За інформацією Офісу Президента, зустріч розпочнеться о 12:00.
"У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
Місце проведення: Офіс Президента України (вул. Банкова, 11).
Нагадаємо, 2 вересня новий уряд збереться на перше робоче засідання.