Зеленский сегодня соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В понедельник, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.