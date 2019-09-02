Зеленский сегодня соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В понедельник, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
По информации Офиса Президента, встреча начнется в 12:00.
"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Напомним, 2 сентября новое правительство соберется на первое рабочее заседание.