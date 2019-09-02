Сьогодні новий уряд збереться на перше робоче засідання

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні, 2 вересня, під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.

"2 вересня під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання Уряду. Початок: 14:00", - йдеться у повідомленні.

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Засідання відбудеться у Будинку уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні збере на Банковій керівників Ради, Кабміну та правоохоронних органів.

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