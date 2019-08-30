Міністр освіти: перше засідання уряду було неформальним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Перше засідання нового уряду було неформальним. Його провели близько 2-ї години ночі. Про це повідомила міністр освіти і науки України Ганна Новосад після свого представлення колективу МОН, передає кореспондент УНН.
За словами Новосад, перше засідання уряду відбулось близько 2-ї ночі.
"... дуже неформальне”, - уточнила міністр і додала, що його провели експромтом.
Нагадаємо, 29 серпня Рада затвердила новий склад Кабміну.
Після 22:00 Президент України Володимир Зеленський звернувся до ВР із проханням відпустити новий склад Кабінету міністрів України на перше засідання уряду.